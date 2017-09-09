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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30948984/
9 сентября 2017, 11:38 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Максимов, Пайгин и Саморуков помогли новичкам «Эдмонтона» одолеть «Калгари»

Команда новичков «Эдмонтона» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Калгари» со счетом 4:2.

Российский нападающий Кирилл Максимов, выбранный на последнем драфте под 146-м общим номером, забросил шайбу и отдал результативную передачу. Дубль оформил нападающий Чед Батчер. На его счету еще голевая передача.

Также в составе «Ойлерз» выступали российские защитники Дмитрий Саморуков (выбран «Эдмонтоном» под общим 84-м номером на драфте-2017) и Зият Пайгин (выбран в 2015 году под 209-м номером).

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