Максимов, Пайгин и Саморуков помогли новичкам «Эдмонтона» одолеть «Калгари»

Российский нападающий Кирилл Максимов, выбранный на последнем драфте под 146-м общим номером, забросил шайбу и отдал результативную передачу. Дубль оформил нападающий Чед Батчер. На его счету еще голевая передача.

Также в составе «Ойлерз» выступали российские защитники Дмитрий Саморуков (выбран «Эдмонтоном» под общим 84-м номером на драфте-2017) и Зият Пайгин (выбран в 2015 году под 209-м номером).

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