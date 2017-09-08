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8 сентября 2017, 18:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Шаттенкирк: Овечкин всегда приходил на стадион с улыбкой на лице

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевин Шаттенкирк поделился впечатлением от совместной игры с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Защитник Нью-Йорк Рейнджерс <span class=error>Кевин</span> Шаттенкирк поделился впечатлением от совместной игры с капитаном Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> Александром <span class=error>Овечкиным</span>. Увеличить
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«Мне очень нравилось играть вместе с Овечкиным. Я был просто удивлён тем, насколько он весёлый и энергичный человек, хотя даже представить невозможно, какое на Александра оказывается давление. Он всегда приходит на стадион с улыбкой на лице. Этим я всегда восхищался», — цитирует Шаттенкирка ESPN.

Шаттенкирк перешёл в «Вашингтон» из «Сент-Луис Блюз» в феврале перед дедлайном, но не смог помочь «столичных» завоевать кубок Стэнли (14 очков в 19 матчах за «Кэпиталз» в регулярном чемпионате, 6 очков в 13 матчах плей-офф). В июле он заключил четырёхлетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на $ 6 млн в год.

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