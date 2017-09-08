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8 сентября 2017, 18:42 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Ванкувер» подписал шестилетний контракт с нападающим Бо Хорватом на $ 33 млн

«Ванкувер Кэнакс» объявил о подписании нового контракта с нападающим Бо Хорватом.

Соглашение рассчитано на шесть лет со среднегодовой зарплатой $ 5,5 млн.

22-летний форвард в прошедшем сезоне принял участие в 81 матче регулярного чемпионата и отметился 52 (20+32) баллами за результативность при показателе полезности «-7». Всего в НХЛ на его счету 117 (49+68) очков в 231 матче при показателе полезности «-45». Он был выбран «Ванкувером» на драфте 2013 года под общим девятым номером.

Ванкувер Кэнакс
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