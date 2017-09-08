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8 сентября 2017, 15:52 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Форвард «Монреаля» вернулся после пропущенного сезона из-за болезни сердца

Словацкий форвард системы «Монреаль Канадиенс» Мартин Ревай рассказал о своём восстановлении после болезни сердца, из-за которой пропустил весь прошлый сезон.

«Врачи выяснили, что у меня есть проблемы с сердцем, поэтому пришлось столько времени пропустить. Причиной был вирус. 3−4 месяца я даже не мог тренироваться.

Волнение после возвращения на лёд очень сильное. Был удивлён, что руки оказались в неплохой готовности. Ноги и выносливость, конечно, пока нет. Знаю, что будет сложно, но прикладываю все усилия для того, чтобы как можно быстрее набрать форму. Без хоккея было очень скучно. С другой стороны, я проводил больше времени с семьей, в этом был плюс. Я всё время верил в то, что вернусь. Иногда с тобой случается такое, на что ты не можешь повлиять. Но нужно бороться, — передаёт слова игрока NBC.

Монреаль Канадиенс
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