Пастрняк и ещё 6 игроков, которые могут выбрать не НХЛ, а КХЛ

н. Андреас Атанасью («Детройт»)

У канадца с греческими корнями не заладились отношения с генеральным менеджером «Детройта» Кеном Холландом. На площадке 23-летний форвард выглядел вполне неплохо: в своём втором сезоне в НХЛ набрал 29 очков в 64 матчах, показал потенциал и перспективы для роста. Однако пребывание в статусе ограниченно свободного агента у Атанасью откровенно затянулось: $ 628 тыс., которые игрок получал раньше, его явно не устраивают, а дать хоккеисту солидный контракт руководство «Ред Уингз» просто не может из-за потолка зарплат. «Красные крылья», без сомнения, хотят оставить Андреаса у себя, но интерес со стороны команд КХЛ сулит форварду хорошие деньги и возможность давить на «Детройт».



«Он может заключить неплохой контракт в НХЛ. Будут ли это фантастические условия? Нет, не сейчас, но он сможет добиться их позже. Я сам в бытность игроком проходил нечто подобное. Куда важнее, что “Детройт” заинтересован в нём, а погоня за большими деньгами может стать ловушкой. Знаю, что Холланд разговаривал с его агентом, они оба настроены на заключение сделки. Разногласия есть, но не зря этот процесс и называется переговорным, чтобы была возможность договориться. Во время таких разговоров никто не бывает доволен. Я надеюсь, что Атанасью приедет на новый стадион “Литтл Сизарс Арена” и скажет, что он хочет быть частью команды», — сказал помощник генерального менеджера «Детройта» Крис Дрэйпер. В этих словах чувствуется реальность вероятной потери хоккеиста для заокеанского клуба, но винить в этом Холланд может только себя — у «красных крыльев» бесчисленное количество игроков с запретом на обмен, что снижает возможности оперативного управления.

«Андреас изучает плюсы и минусы всех предложений. Он любит “Детройт” и особенно его болельщиков, но он должен рассмотреть серьёзные предложения из КХЛ, разница по деньгам там существенная», — сказал агент игрока Даррэн Феррис. Фаворитом в борьбе за форварда считается казанский «Ак Барс».

з. Никита Задоров («Колорадо»)

Российский защитник «лавин» также пока остаётся без контракта, находясь в статусе ограниченно свободного агента. 22-летний россиянин обладает солидными габаритами, которые делают его весьма желанным хоккеистом в НХЛ, но прошлый сезон получился для него неудачным. Травма ноги не позволила сыграть больше 56 матчей в регулярном чемпионате, а 10 очков за голевые передачи — слишком скромная статистика в контрактный год. Очевидно, что Задоров хочет остаться в НХЛ — иначе бы без труда нашёл бы себе команду в России.



«Нет, я его не звал, хотя мы, конечно, общаемся. У него пока нет контракта, но это обычная ситуация, когда идут переговоры. Время есть, разберётся, у него всё будет нормально. Но если приедет сюда, я буду очень рад», — сказал в интервью «Чемпионату» бывший одноклубник Задорова по «Колорадо», а ныне форвард ЦСКА Михаил Григоренко.

н. Яромир Ягр

Про возможный переход Ягра говорилось уже многое, однако упрямый чех не торопится прощаться с НХЛ. В феврале ему стукнет 46 лет, но Яромир уже доказал, что способен оставаться на высоком уровне, несмотря на годы. «Я не думал, что в этом году будет так тяжело найти работу в НХЛ. Приоритетом по-прежнему является НХЛ. У меня есть ещё время до начала тренировочных лагерей, но если меня не возьмут никуда на сборы, надеюсь, ещё будет возможность подписать контракт до начала сезона. Я не тороплюсь. НХЛ — это один вариант, второй — поиграть в Европе. Не обязательно в КХЛ, но лига должна быть сильная», — откровенно признался Яромир.



Без сомнения, появление Ягра способно повысить уровень интереса к КХЛ, но пригласить столь солидную фигуру смогут лишь российские финансовые клубы-тяжеловесы.

н. Маркус Фолиньо («Миннесота»)

26-летний американец — последний хоккеист «Миннесоты», с которым руководству «Уайлд» нужно заключить контракт перед началом сезона. В стан «дикарей» он попал в результате обмена из «Баффало», который поначалу защитил Фолиньо на драфте расширения и даже выдал квалификационное предложение о контракте, но затем последовал трейд.



Фолиньо набрал в прошлом регулярном чемпионате 23 (13+10) очка, повторив собственный результат сезона-2015/16. Его предыдущая зарплата равнялась $ 2,2 млн, что превышает количество свободных денег у «Миннесоты» ($ 2,1 млн). Решить вопрос с повторением оклада для Маркуса генеральному менеджеру «Уайлд» Чаку Флетчеру будет не так уж трудно — достаточно лишь отправить в фарм-клуб кого-то из хоккеистов с двусторонним контрактом. Другое дело, если форвард требует прибавки, на которую он пока не наработал.

н. Давид Пастрняк («Бостон»)

Паста, как его прозвали болельщики «Брюинз» — это будущая суперзвезда НХЛ. Некоторые обозреватели уже включают 21-летнего чеха в десятку главных претендентов на титул лучшего бомбардира сезона, и его прошлогодние 70 очков в 75 матчах выглядят очень солидно. Новый контракт в «Бостоне» он тоже хочет достаточно внушительный, а интерес со стороны КХЛ использует как инструмент давления на генерального менеджера «мишек» Дона Суини. Вместе с этим, интерес, который проявляют к Пастрняку российские клубы, способен материализоваться, если переговорный процесс в НХЛ затянется. Чех может последовать примеру своего соотечественника Владимира Соботки, который неожиданно стал очень важен для «Сент-Луиса», после того, как на три года уехал в «Авангард».

н. Иржи Гудлер

Чешский форвард уже играл в КХЛ за московское «Динамо» и пражский «Лев». Весь прошлый сезон он промучился с травмой нижней части тела, сыграв лишь 32 матча за «Даллас». Контракт со «звёздами» был рассчитан на один год, а его сумма была вполне демократична — $ 2 млн. В настоящее время 33-летний нападающий находится без клуба, но о том, где он продолжит карьеру (и будет ли он это делать) нет даже слухов.

н. Лаури Корпикоски

31-летний финн также пока сидит без контракта, хотя ещё прошлой осенью он выступал на Кубке мира в Торонто за свою национальную сборную. 20 очков в 69 матчах за «Даллас» и «Коламбус» — показатель достаточно стандартный для Корпикоски, который больше известен работоспособностью и универсализмом, нежели бомбардирскими данными.