Сидни Кросби: Намерены выиграть Кубок Стэнли третий раз подряд

— После всех потерь в составе расклады не в нашу пользу, — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ. — Однако это не беда. У нас есть игроки, и мы верим друг в друга. Нужно, чтобы все сошлось, но почему этого не может произойти? Мы начинаем сезон с настроем выиграть еще раз. Это просто вопрос готовности к вызовам, с которыми столкнемся. Конечно, выиграть Кубок Стэнли в третий раз тяжело. Я говорил с ветеранами «Питтсбурга». они мне сказали так: «В 1993 году была лучшая команда из трех. И она проиграла».