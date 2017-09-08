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8 сентября 2017, 11:56 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Сидни Кросби: Намерены выиграть Кубок Стэнли третий раз подряд

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметил, что команда намерена выиграть Кубок Стэнли третий раз подряд. По его словам, учитывая изменения в составе, это будет сделать крайне тяжело.

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— После всех потерь в составе расклады не в нашу пользу, — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ. — Однако это не беда. У нас есть игроки, и мы верим друг в друга. Нужно, чтобы все сошлось, но почему этого не может произойти? Мы начинаем сезон с настроем выиграть еще раз. Это просто вопрос готовности к вызовам, с которыми столкнемся. Конечно, выиграть Кубок Стэнли в третий раз тяжело. Я говорил с ветеранами «Питтсбурга». они мне сказали так: «В 1993 году была лучшая команда из трех. И она проиграла».

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