Зачем «Чикаго» шерстит Европу?
Совсем скоро в «Блэкхоукс» будет много шведов, чехов и россиян.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ястребиный глаз над Старым светом
Казалось бы, «Блэкхоукс» прочно ассоциируется с североамериканским стилем — здесь и легендарное прошлое с Майком Кинэном, Бобом Пробертом и Крисом Челиосом, и не менее славное настоящее с канадцем Тэйвзом и американцем Кейном. В приверженности к европейским легионерам обычно принято отмечать «Детройт» или «Ванкувер», однако постепенно клуб, которым руководит Стэн Боумэн, захватил лидерство на этом рынке. Неудача в прошлом сезоне, когда команда вылетела в первом раунде, проиграв сенсационному «Нэшвиллу», лишь усилила активность «Чикаго», и теперь можно смело утверждать: через несколько лет «чёрные ястребы» станут самым ярким представителем
Если средняя команда НХЛ за последние 5 лет выбрала на драфте 9 игроков из Европы, «Чикаго» превысил эту норму почти вдвое, взяв 16 европейцев. И Стэн Боумэн, и
Он работает на своей должности четвёртый сезон, и старается вместе с бывшим тренером СКА Барри Смитом регулярно видеть заинтересовавших его хоккеистов вживую. «Мы действительно делаем ставку на европейцев. В последние годы у нас всегда было несколько хороших “проспектов” из Европы, будь то россияне, шведы, чехи или финны. Я летаю через океан несколько раз за сезон, Барри Смит тоже ездит постоянно», — добавил Итон.
В поисках новых Дацюков
Некоторое время назад среди болельщиков «Чикаго» даже прошёл слух, что «чёрные ястребы» собираются открыть в Старом свете свой постоянный офис, сделав, таким образом, первый реальный шаг по воплощению в жизнь популярной фантазии о европейском дивизионе НХЛ. Однако на это руководство «Блэкхоукс» пока не решилось, ограничившись решением взять на скаутскую работу известного в прошлом европейского хоккеиста. Выбор Боумэна пал на бывшего форварда «Детройта» Микаэля Самуэльссона, который отыграл 700 матчей в НХЛ и вышел в отставку два года назад, завершив карьеру в составе «Юргордена»: швед стал первым в истории «Чикаго» специалистом по развитию игроков, постоянно базирующимся в Европе.
«Если бы у меня была такая помощь и наблюдение, когда я уезжал в НХЛ, это бы было серьёзным подспорьем. Возможно, я бы оказался за океаном раньше. Моя задача — подготовить игрока, это касается как сугубо хоккейных мелочей, так и поведения вне льда», — заявил Самуэльссон. В «Чикаго» его уже рассматривают, как наследника знаменитого шведского скаута Хокана Андерссона, который
В приоритете — россияне и шведы
В нынешнем сезоне работы у Самуэльссона будет предостаточно — на попечение у шведа целая дюжина игроков, которые в ближайшем будущем могут стать пополнением для основного состава «Чикаго». Наибольшие надежды связаны со шведскими легионерами, в число которых входят защитники Андреас Сёдерберг, Лукас Карлссон, форварды Джон Дальстрём и Тим Сёдерлунд, а также датский нападающий Матиас Фром, выступающий в Швеции. Россияне также среди лидеров по уровню интереса: помимо Максима Шалунова, в поле зрения «чёрных ястребов» попадают Андрей Алтыбармакян, Артур Каюмов и Иван Налимов.
«Сейчас приходит время для молодых парней, им надо себя проявлять. Учитывая потолок зарплат, мы не стремимся мгновенно перевезти их через океан и сделать игроками основы, но хотим их подготовить. Необходимо пользоваться возможностью, учитывая неплохой “урожай” наших европейских “проспектов”. Для клуба это очень важная перспектива развития», — резюмировал Итон.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter