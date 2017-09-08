Зачем «Чикаго» шерстит Европу?

Ястребиный глаз над Старым светом

Казалось бы, «Блэкхоукс» прочно ассоциируется с североамериканским стилем — здесь и легендарное прошлое с Майком Кинэном, Бобом Пробертом и Крисом Челиосом, и не менее славное настоящее с канадцем Тэйвзом и американцем Кейном. В приверженности к европейским легионерам обычно принято отмечать «Детройт» или «Ванкувер», однако постепенно клуб, которым руководит Стэн Боумэн, захватил лидерство на этом рынке. Неудача в прошлом сезоне, когда команда вылетела в первом раунде, проиграв сенсационному «Нэшвиллу», лишь усилила активность «Чикаго», и теперь можно смело утверждать: через несколько лет «чёрные ястребы» станут самым ярким представителем технично-скоростного хоккея, а количество выходцев из Старого света у них будет наибольшим.

Если средняя команда НХЛ за последние 5 лет выбрала на драфте 9 игроков из Европы, «Чикаго» превысил эту норму почти вдвое, взяв 16 европейцев. И Стэн Боумэн, и вице-президент клуба по скаутским делам Марк Келли активно взялись за разработку этого рынка, создав самую обширную базу данных по перспективным хоккеистам из европейских стран. «Многие клубы работают на европейском направлении достаточно формально — следят за рейтингами, просматривают отчёты скаутов, но активной деятельности не ведут. Мы же напротив, стараемся максимально контактировать с игроками, вести настоящее сотрудничество. Называем это прикосновением, оцениваем любые мелочи и штрихи. Многие из хоккеистов, которых мы “ведём”, не подписывали с “Чикаго” никаких контрактов, мы не являемся их базовой командой. Мы понимаем, что они играют в другой хоккей, пытаются соответствовать требованиям своих тренеров. Но за несколько лет выяснилась очень простая штука: чем прозрачнее и честнее отношения с хоккеистами, тем чаще это вызывает взаимную симпатию. Просто оставаться в курсе событий не так трудно, но это даёт возможность понять отношение человека к делу, его мышление, понять сильные и слабые стороны», — отметил директор департамента «Блэкхоукс» по развитию игроков Марк Итон.

Он работает на своей должности четвёртый сезон, и старается вместе с бывшим тренером СКА Барри Смитом регулярно видеть заинтересовавших его хоккеистов вживую. «Мы действительно делаем ставку на европейцев. В последние годы у нас всегда было несколько хороших “проспектов” из Европы, будь то россияне, шведы, чехи или финны. Я летаю через океан несколько раз за сезон, Барри Смит тоже ездит постоянно», — добавил Итон.

В поисках новых Дацюков

Некоторое время назад среди болельщиков «Чикаго» даже прошёл слух, что «чёрные ястребы» собираются открыть в Старом свете свой постоянный офис, сделав, таким образом, первый реальный шаг по воплощению в жизнь популярной фантазии о европейском дивизионе НХЛ. Однако на это руководство «Блэкхоукс» пока не решилось, ограничившись решением взять на скаутскую работу известного в прошлом европейского хоккеиста. Выбор Боумэна пал на бывшего форварда «Детройта» Микаэля Самуэльссона, который отыграл 700 матчей в НХЛ и вышел в отставку два года назад, завершив карьеру в составе «Юргордена»: швед стал первым в истории «Чикаго» специалистом по развитию игроков, постоянно базирующимся в Европе.

«Если бы у меня была такая помощь и наблюдение, когда я уезжал в НХЛ, это бы было серьёзным подспорьем. Возможно, я бы оказался за океаном раньше. Моя задача — подготовить игрока, это касается как сугубо хоккейных мелочей, так и поведения вне льда», — заявил Самуэльссон. В «Чикаго» его уже рассматривают, как наследника знаменитого шведского скаута Хокана Андерссона, который когда-то «откопал» для «Детройта» Павла Дацюка. «Взгляд европейского человека очень важен, потому что североамериканские специалисты в любом случае смотрят на игроков из Европы, как на посторонних. Местный человек, знакомый с особенностями культуры и общения может составить более тесный контакт, сблизиться с тренерами. Всё это работает в нашу пользу, помогает улучшить перспективы и выстроить доверительные отношения», — отметил Марк Итон.

В приоритете — россияне и шведы

В нынешнем сезоне работы у Самуэльссона будет предостаточно — на попечение у шведа целая дюжина игроков, которые в ближайшем будущем могут стать пополнением для основного состава «Чикаго». Наибольшие надежды связаны со шведскими легионерами, в число которых входят защитники Андреас Сёдерберг, Лукас Карлссон, форварды Джон Дальстрём и Тим Сёдерлунд, а также датский нападающий Матиас Фром, выступающий в Швеции. Россияне также среди лидеров по уровню интереса: помимо Максима Шалунова, в поле зрения «чёрных ястребов» попадают Андрей Алтыбармакян, Артур Каюмов и Иван Налимов.



«Сейчас приходит время для молодых парней, им надо себя проявлять. Учитывая потолок зарплат, мы не стремимся мгновенно перевезти их через океан и сделать игроками основы, но хотим их подготовить. Необходимо пользоваться возможностью, учитывая неплохой “урожай” наших европейских “проспектов”. Для клуба это очень важная перспектива развития», — резюмировал Итон.