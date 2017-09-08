Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал контракт с Саморуковым

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщается, «Эдмонтон» подписал с 18-летним россиянином контракт новичка сроком на три сезона. Ранее Саморуков был выбран «нефтяниками» на драфте новичков НХЛ-2017 в третьем раунде.

Саморуков, являющийся уроженцем Волгограда, начал карьеру в молодежной команде ЦСКА — «Красной Армии» в 2015 году, а в прошлом сезоне провел 67 матчей в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за «Гелф Сторм», набрав 20 (4+16) очков.