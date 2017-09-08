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8 сентября 2017, 0:22 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал контракт с Саморуковым

МОСКВА, 7 сен — Р-Спорт. Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с российским хоккеистом Дмитрием Саморуковым.

Клуб НХЛ Эдмонтон Ойлерз на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с российским хоккеистом Дмитрием Саморуковым. Увеличить
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Как сообщается, «Эдмонтон» подписал с 18-летним россиянином контракт новичка сроком на три сезона. Ранее Саморуков был выбран «нефтяниками» на драфте новичков НХЛ-2017 в третьем раунде.

Саморуков, являющийся уроженцем Волгограда, начал карьеру в молодежной команде ЦСКА — «Красной Армии» в 2015 году, а в прошлом сезоне провел 67 матчей в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за «Гелф Сторм», набрав 20 (4+16) очков.

Эдмонтон Ойлерз
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