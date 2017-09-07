Новое правило в НХЛ — 2 минуты штрафа за неправильный офсайд-челлендж
Национальная хоккейная лига вводит новое правило начиная с сезона-2017/18, согласно которому команды будут наказываться за неправильный
офсайд-челлендж.
Команда, запросившая просмотр повтора офсайда, которого не было, будет наказана двухминутным удалением, а не потерей
Лига хочет, чтобы тренеры были очень осторожны в требованиях запросить повтор. Также это увеличит ответственность видеоарбитров.
Ещё одно нововведение касается следующего: команда не сможет больше попросить
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