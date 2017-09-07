Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30927697/
7 сентября 2017, 13:45 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Новое правило в НХЛ — 2 минуты штрафа за неправильный офсайд-челлендж

Национальная хоккейная лига вводит новое правило начиная с сезона-2017/18, согласно которому команды будут наказываться за неправильный офсайд-челлендж.

Команда, запросившая просмотр повтора офсайда, которого не было, будет наказана двухминутным удалением, а не потерей тайм-аута.

Лига хочет, чтобы тренеры были очень осторожны в требованиях запросить повтор. Также это увеличит ответственность видеоарбитров.

Ещё одно нововведение касается следующего: команда не сможет больше попросить тайма-аут после проброса. У соперника при этом такая возможность сохранится.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп