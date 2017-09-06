Брайан Лич и Брэд Ричардс стали советниками по хоккейным операциям в «Рейнджерс»
«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о назначении Брайана Лича и Брэда Ричардса советниками клуба по хоккейным операциям.
Оба будут работать в отделе хоккейных операций, принимать участие в решениях, связанным с хоккеем, а также заниматься развитием игроков и проспектов клуба.
49-летний Лич является членом Зала хоккейной славы, выступал за «Рейнджерс» с 1986 по 2004 год и завоевал с командой кубок Стэнли в 1994 году. В том сезоне он был признан самым ценным игроком
37-летний Ричардс завершил карьеру в 2016 году, за «Рейнджерс» играл с 2011 по 2014 год. Является двукратным обладателем кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2004) и «Чикаго Блэкхоукс» (2015). В 2004 году выиграл «Конн Смайт Трофи». За 1126 матчей в НХЛ набрал 932 (298+634) очка.
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