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6 сентября 2017, 13:43 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Калгари» подписал двусторонний контракт с защитником Уозерспуном на один год

«Калгари Флэймз» подписал новый контракт с защитником Тайлером Уозерспуном, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год с зарплатой $ 650 тыс. на уровне НХЛ.

24-летний хоккеист выступает в системе «Калгари» уже четыре года. В прошедшем сезоне он провёл 56 матчей в АХЛ за «Стоктон», отметившись 18 (6+12) баллами за результативность. Кроме того, Уозерспун сыграл четыре матча регулярного чемпионата НХЛ за основную команду. Был выбран «Калгари» на драфте 2011 года под общим 57-м номером.

Калгари Флэймз
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