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6 сентября 2017, 13:02 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Дюшейн и Задоров пропустили тренировку перед стартом сборов «Колорадо»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мэтт Дюшейн и защитник Никита Задоров отсутствовали в первый день тренировок команды перед стартом сборов.

Нападающий Колорадо Эвеланш <span class=error>Мэтт</span> <span class=error>Дюшейн</span> и защитник Никита <span class=error>Задоров</span> отсутствовали в первый день тренировок команды перед стартом сборов. Увеличить
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На занятии присутствовало 22 хоккеиста. Россиянин до сих пор не заключил новый контракт и является ограниченно свободным агентом, а Дюшейна «лавины» готовы обменять в другой клуб. Отсутствие канадского форварда прокомментировал капитан команды Габриэль Ландеског.

«Я говорил с Дюшейном, его здесь нет, это не секрет. Подождём, посмотрим, как будет дальше. На данный момент он является частью “Эвеланш”, и мы ждём, что он будет здесь, когда начнётся тренировочный лагерь. Никто не обязан посещать эти тренировки перед сборами, но по традиции все собираются пораньше, чтобы приступить к занятиям. Почему-то Дюшейн не приехал, но все, кто здесь есть, воодушевлены приближением нового сезона», — цитирует Ландескога Denver Post.

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