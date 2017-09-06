Дюшейн и Задоров пропустили тренировку перед стартом сборов «Колорадо»

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На занятии присутствовало 22 хоккеиста. Россиянин до сих пор не заключил новый контракт и является ограниченно свободным агентом, а Дюшейна «лавины» готовы обменять в другой клуб. Отсутствие канадского форварда прокомментировал капитан команды Габриэль Ландеског.