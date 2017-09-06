Ягр может поехать на Олимпиаду, если не получит предложений из НХЛ
Нападающий Яромир Ягр допускает свое участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, сообщает ceskatelevize.cz.
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Олимпийский чемпион Нагано в составе сборной Чехии подчеркнул, что приоритетным для него является НХЛ, однако он может продолжить карьеру и в Европе, если не получит из североамериканской лиги предложений. В случае возвращения в Европу он не исключает своего участия в Играх в Пхенчхане.
45-летний Ягр последние два сезона провел во «Флориде» и вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ. На его счету 1900 очков — больше только у Уэйна Гретцки (2857). По данным СМИ, форвард может подписать контракт с «Калгари».
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