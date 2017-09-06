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6 сентября 2017, 1:08 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Ягр может поехать на Олимпиаду, если не получит предложений из НХЛ

Нападающий Яромир Ягр допускает свое участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, сообщает ceskatelevize.cz.

Нападающий <span class=error>Яромир</span> <span class=error>Ягр</span> допускает свое участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Увеличить
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Олимпийский чемпион Нагано в составе сборной Чехии подчеркнул, что приоритетным для него является НХЛ, однако он может продолжить карьеру и в Европе, если не получит из североамериканской лиги предложений. В случае возвращения в Европу он не исключает своего участия в Играх в Пхенчхане.

45-летний Ягр последние два сезона провел во «Флориде» и вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ. На его счету 1900 очков — больше только у Уэйна Гретцки (2857). По данным СМИ, форвард может подписать контракт с «Калгари».
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