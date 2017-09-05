Овечкин похудел и обещал вернуться
Три недели до старта предсезонки — а капитан «Вашингтона» уже вовсю «пашет» на льду.
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«Не припомню, когда Овечкин начинал тренироваться так рано»
Болельщики в столице США удивляются: за почти три недели до начала предсезонных матчей и старта полноценного тренировочного лагеря «Вашингтона», Александр Овечкин уже вовсю работает на льду. Вместе с капитаном занимаются и другие соотечественники — Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. «Не припомню, когда в последний раз Александр возвращался из России и начал тренироваться так рано. Но это можно понять, потому что 17 сентября ему исполнится 32 года», — отметил обозреватель АР Стивен Уайно. Мотивация Овечкина, его предветеранский возраст, неудачная личная статистика в прошлом сезоне и качественное изменение его физической формы — всё это стало основными темами последних заокеанских новостей. Последний пункт стал особенным предметом любопытства, причём вызвал интерес не только у обывателей, но и руководства клуба.
Впервые вопрос летнего «толстения» Александра появился лет шесть назад, когда россиянин, дав в межсезонье интервью клубному телевидению, выглядел на экране несколько странно: непривычная сутулость, необычно заметный живот и прочие признаки потери спортивной формы. «Боже мой, вы только посмотрите на это пузо! Это первое, что я заметил в этом ролике. Надеюсь, что это оптический обман», — писали разочарованные фанаты в комментариях.
«Буквально все потом начали звонить мне по телефону и спрашивать: “Что ты сделал с собой, посмотри видео!”. Я вышел в интернет, посмотрел и буквально задохнулся, думая, что у меня проблемы. Я не понимаю, как это было снято, почему я отобразился на экране таким образом. Руки опухшие, лицо словно после недельного похмелья.
«Скорости всё выше, а Овечкин становится старше»
Шесть лет спустя физическая форма Александра вновь стала предметом обсуждений, но на этот раз всё было куда более вежливо и деликатно. В прошлом сезоне Овечкин был самым тяжёлым хоккеистом «Кэпиталз» (239 фунтов, 108 кг) и, вероятно, самым тяжёлым бомбардиром в лиге — все остальные хоккеисты с похожими характеристиками играют в силовой манере. «Мы действительно это обсуждали. Игра становится всё быстрее, скорости всё выше, а Овечкин становится старше. Ему необходимо приспособиться к новому уровню скорости, чтобы оставаться эффективным игроком», — откровенно заявил генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.
Возможно, именно поэтому и сам Маклеллан поддерживал связь с россиянином на протяжении всего лета, и главный тренер «столичных» Барри Тротц не поленился съездить в Россию и встретится с Александром, хотя формальным поводом для вояжа мог служить визит к сыну тренера Тайсону, работающему в нашей стране. «Барри встретился со своими родными, а заодно повидался с Овечкиным. И наш тренер по физподготовке, и вся наша организация были в контакте с Александром. Он оказался вполне восприимчив к изменению режима межсезонья. Когда начнётся
Поддержали Овечкина и одноклубники. «Он будет в полном порядке. Александр — настоящий профессионал, он много работал к лету, чтобы как следует подготовиться к сезону. Уверен, что Овечкин сыграет очень хорошо. После того, как в
Специально для этой подготовки капитан «Вашингтона» необычно рано начал набирать физическую форму и практиковать серьёзную нагрузку в межсезонье. Остаётся лишь надеяться, что этот шаг окажется более эффективным, чем прошлогодний «режим экономии сил», который не принёс счастья ни самому Александру, ни болельщикам «столичных».
Максим Замятин
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