Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30904691/
5 сентября 2017, 15:25 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Овечкин похудел и обещал вернуться

Три недели до старта предсезонки — а капитан «Вашингтона» уже вовсю «пашет» на льду.

Три недели до старта <span class=error>предсезонки</span> — а капитан Вашингтона уже вовсю пашет на льду. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Не припомню, когда Овечкин начинал тренироваться так рано»

Болельщики в столице США удивляются: за почти три недели до начала предсезонных матчей и старта полноценного тренировочного лагеря «Вашингтона», Александр Овечкин уже вовсю работает на льду. Вместе с капитаном занимаются и другие соотечественники — Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. «Не припомню, когда в последний раз Александр возвращался из России и начал тренироваться так рано. Но это можно понять, потому что 17 сентября ему исполнится 32 года», — отметил обозреватель АР Стивен Уайно. Мотивация Овечкина, его предветеранский возраст, неудачная личная статистика в прошлом сезоне и качественное изменение его физической формы — всё это стало основными темами последних заокеанских новостей. Последний пункт стал особенным предметом любопытства, причём вызвал интерес не только у обывателей, но и руководства клуба.

Впервые вопрос летнего «толстения» Александра появился лет шесть назад, когда россиянин, дав в межсезонье интервью клубному телевидению, выглядел на экране несколько странно: непривычная сутулость, необычно заметный живот и прочие признаки потери спортивной формы. «Боже мой, вы только посмотрите на это пузо! Это первое, что я заметил в этом ролике. Надеюсь, что это оптический обман», — писали разочарованные фанаты в комментариях.

«Буквально все потом начали звонить мне по телефону и спрашивать: “Что ты сделал с собой, посмотри видео!”. Я вышел в интернет, посмотрел и буквально задохнулся, думая, что у меня проблемы. Я не понимаю, как это было снято, почему я отобразился на экране таким образом. Руки опухшие, лицо словно после недельного похмелья. Почему-то картинка получилась именно такой», — объяснял Овечкин. Его результативность в тот год была на среднем, по его личным меркам, уровне: 38 голов и 65 очков в 78 матчах.

«Скорости всё выше, а Овечкин становится старше»

Шесть лет спустя физическая форма Александра вновь стала предметом обсуждений, но на этот раз всё было куда более вежливо и деликатно. В прошлом сезоне Овечкин был самым тяжёлым хоккеистом «Кэпиталз» (239 фунтов, 108 кг) и, вероятно, самым тяжёлым бомбардиром в лиге — все остальные хоккеисты с похожими характеристиками играют в силовой манере. «Мы действительно это обсуждали. Игра становится всё быстрее, скорости всё выше, а Овечкин становится старше. Ему необходимо приспособиться к новому уровню скорости, чтобы оставаться эффективным игроком», — откровенно заявил генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

Возможно, именно поэтому и сам Маклеллан поддерживал связь с россиянином на протяжении всего лета, и главный тренер «столичных» Барри Тротц не поленился съездить в Россию и встретится с Александром, хотя формальным поводом для вояжа мог служить визит к сыну тренера Тайсону, работающему в нашей стране. «Барри встретился со своими родными, а заодно повидался с Овечкиным. И наш тренер по физподготовке, и вся наша организация были в контакте с Александром. Он оказался вполне восприимчив к изменению режима межсезонья. Когда начнётся тренинг-кемп, перемены будут заметны», — добавил генеральный менеджер.

Поддержали Овечкина и одноклубники. «Он будет в полном порядке. Александр — настоящий профессионал, он много работал к лету, чтобы как следует подготовиться к сезону. Уверен, что Овечкин сыграет очень хорошо. После того, как в плей-офф мы проиграли “Питтсбургу”, о нашей команде и об Овечкине было много негативных отзывов. Все говорили: “Они ничего не могут” и всё в таком духе. Каждый из нас хочет полностью выложиться, просто необходимо верить в себя и хорошо подготовиться к сезону. Овечкин хочет быть там, где был всегда — он одна из суперзвёзд НХЛ. Он хочет работать и показать всем, кто он есть», — отметил защитник Дмитрий Орлов. «Вы же видите, что Саша сбросил вес. Каждый год вы пытаетесь стать лучше, что-то поменять, и Овечкин тоже хочет это делать. Это всегда неплохо», — добавил Евгений Кузнецов.

Специально для этой подготовки капитан «Вашингтона» необычно рано начал набирать физическую форму и практиковать серьёзную нагрузку в межсезонье. Остаётся лишь надеяться, что этот шаг окажется более эффективным, чем прошлогодний «режим экономии сил», который не принёс счастья ни самому Александру, ни болельщикам «столичных».

Максим Замятин

Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп