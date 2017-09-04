СМИ: «Питтсбург» обсуждает детали контракта с Зариповым
ТАСС, 4 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» проявляет интерес к российскому нападающему Данису Зарипову, которому был сделан запрос по поводу контракта. Об этом сообщает Pittsburghhockeynews.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Источники издания отмечают, что клуб сделал запрос и обсуждает детали контракта с 36-летним хоккеистом.
КХЛ 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова в связи с положительным результатом его
НХЛ дала разрешение Зарипову выступать в Северной Америке, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию игрока
Ранее нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказал ТАСС мнение, что Зарипов имеет хорошие шансы закрепиться в клубах НХЛ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter