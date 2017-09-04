А теперь — ракета! 10 кандидатов на «Мориса Ришара»
Овечкин есть, но он не первый.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Один из самых любимых индивидуальных призов у болельщиков со всех континентов — это «Морис Ришар Трофи». Никаких голосований или сомнительных непонятных критериев: кто забил больше всех, тот и молодец. Россияне в снайперском деле, по традиции, люди далеко не последние, и шансов, что трофей имени Ракеты Ришара будет отдан в руки соотечественника весьма велики.
10. Патрик Кейн («Чикаго»)
Кейн, как и многие другие продуктивные нападающие, больше озабочен общей результативностью, нежели сугубо снайперскими делами. Но это не мешало быть ему очень успешным в спорах голеадоров: в двух последних сезонах он входил в снайперскую десятку лучших (второе и десятое место), да и статистика его бросков в створ ворот заметно выросла. Ещё два года назад личный голевой рекорд у Патрика равнялся 30 шайбам за чемпионат, теперь же эта отметка является не потолком, а, скорее, полом. После ухода Артемия Панарина в «Коламбус» Кейн может взять на себя часть снайперской нагрузки, которую выполнял россиянин, и это ещё больше увеличит шансы форварда в борьбе за «Морис Ришар Трофи».
9. Евгений Малкин («Питтсбург»)
Многие наверняка скажут, что Малкин — универсал и, скорее, подносчик снарядов, нежели завершитель атак, но стоит отмотать плёнку лишь
8. Александр Овечкин («Вашингтон»)
Восьмая строчка — слишком низко для капитана «столичных»? До прошлогоднего спада Овечкин был лучшим снайпером на протяжении четырёх сезонов, а чемпионат-2016/17 был отдан в жертву хорошему выступлению в
7. Брэд Маршан («Бостон»)
Маршан также не является чистым наконечником копья, но его козырь — это великолепное звено, в котором он выходит на лёд. Сочетание с Давидом Пастрняком и Патрисом Бержероном многие уже называют лучшей тройкой предстоящего сезона, и в этом свете у Брэда очень неплохие шансы быть среди лидеров по многим показателям. В двух последних сезонах он забивал по 37 и 39 голов соответственно, что очень недалеко от наивысших показателей.
6. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Стэмкос был бы одним из главных фаворитов на снайперский трофей, который он уже дважды выигрывал, если бы не травмы. В прошлом ноябре у него было 9 голов в 17 матчах, прежде чем разорванный мениск выбил его из строя. Нынче у него позади и длительное восстановление, и нервирующая эпопея с заключением контракта — ничто не должно помешать Стиву стабильно отправлять шайбу в ворота. Неудача «Тампы» в прошлом году также подстёгивает показать результат, поэтому с мотивацией проблем точно не будет.
5. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Кросби также не воспринимается, как яркий снайпер, но несмотря на это, он постоянно находится вблизи лидирующих позиций. Главное достоинство Сида — в его универсальности: канадец может превращаться в плеймейкера, когда это необходимо, но способен и стабильно забивать сам, когда у партнёров не идёт игра. Режим голеадора у Кросби включается не так часто, но два «Ришара» в его коллекции уже есть. Вряд ли стоит ждать от Сидни чрезмерной снайперской активности, но если все остальные забуксуют, то его 35−40 шайб вполне способны принести ещё один трофей.
4. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)
За три последних сезона только у Овечкина было больше голов, чем у Владимира. Три года подряд российский «блюзмен» заканчивал сезон в пятёрке лучших снайперов, и он остаётся единственным хоккеистом лиги, кто за этот отрезок не опускался ниже отметки в 37 шайб. Владимир потрясающе стабилен, он находится на пике своей карьеры, и в ставке на него никакого риска. Единственной трудностью для Тарасенко является наличие качественного центрфорварда: Пол Штястны склонен к травматизму, а квалифицированной замены ему у «Блюз» может не найтись.
3. Остон Мэттьюс («Торонто»)
Забить в 19-летнем возрасте 40 голов — такое удавалось лишь Дэйлу Хаверчуку, Сильвену Тарджону и великому Марио. Четыре десятка заброшенных шайб помогли Мэттьюсу занять второе место в списке снайперов (он поделил его вместе с Никитой Кучеровым), поэтому не может быть никаких сомнений в его способности выиграть «Ришара». Конечно, второй сезон, по традиции, должен быть сложнее дебютного, но и молодой состав «Торонто» постепенно прибавляет и набирается должного опыта.
2. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
8 пропущенных матчей
1. Патрик Лайне («Виннипег»)
В прошлом году 18-летний финн закончил регулярный чемпионат на седьмом месте в списке снайперов, имея в активе 36 голов в 73 матчах. При этом, по количеству бросков по воротам Лайне находился лишь на 54 месте, и если Патрик избавится от юношеской застенчивости и начнёт бросать чаще, его шансы на «Ришара» могут возрасти очень серьёзно. Тот же Овечкин в свой первый сезон в НХЛ бросал в два раза чаще, чем финн. Если Патрик сыграет 80 матчей за чемпионат и увеличит количество выстрелов хотя бы на четверть, то забросит 49 шайб. Конечно, всё это лишь предварительные прикидки на бумаге, но это не отменяет грандиозный снайперский потенциал финского нападающего.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter