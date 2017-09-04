Орлов: Овечкин голоден до побед, это сделает «Вашингтон» только сильнее
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов считает, что капитан команды Александр Овечкин является хорошим лидером и будет полностью готов к новому сезону.
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«Я бы не сказал, что в прошлом сезоне он сделал шаг назад. Да, у него не всё получалось, но в каждой игре он выкладывается, ведёт нас вперёд и заводит партнёров в сложных ситуациях. Саша — великий игрок и наш лидер. Он всегда это доказывает. Думаю, что он хорошо подготовится к сезону. В лиге он уже много лет, он голоден до побед, и это сделает нас только сильнее», — приводятся слова Орлова на официальном сайте НХЛ.
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