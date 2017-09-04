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4 сентября 2017, 10:43 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Орлов: Овечкин голоден до побед, это сделает «Вашингтон» только сильнее

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов считает, что капитан команды Александр Овечкин является хорошим лидером и будет полностью готов к новому сезону.

Защитник Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> Дмитрий Орлов считает что капитан команды Александр <span class=error>Овечкин</span> является хорошим лидером и будет полностью готов к новому сезону. Увеличить
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«Я бы не сказал, что в прошлом сезоне он сделал шаг назад. Да, у него не всё получалось, но в каждой игре он выкладывается, ведёт нас вперёд и заводит партнёров в сложных ситуациях. Саша — великий игрок и наш лидер. Он всегда это доказывает. Думаю, что он хорошо подготовится к сезону. В лиге он уже много лет, он голоден до побед, и это сделает нас только сильнее», — приводятся слова Орлова на официальном сайте НХЛ.

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