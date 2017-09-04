Патрик Марло попрощался с «Сан-Хосе», выкупив полосу в местной газете

Ранее клуб сделал то же самое, чтобы поблагодарить хоккеиста. Марло будет выступать за «Торонто Мэйпл Лифс».

«Сан-Хосе был моим домом с июня 1997 года, когда я был задрафтован и осуществилась моя мечта стать игроком НХЛ. Мне повезло, что последние 20 лет я играл в этой команде, завёл друзей на всю жизнь, работал с лучшими специалистами, встретил жену и завёл семью, играл перед невероятными, страстными болельщиками. Сан-Хосе всегда будет моим домом, тут будут расти мои дети, «Шаркс» всегда будут в моём сердце.

Я хочу поблагодарить всех — каждого партнёра по команде, Дага Уилсона, всех сотрудников организации, массажистов, нынешний и прошлые тренерские штабы, владельца клуба, болельщиков, друзей и всех людей этого замечательного города. Без вас у меня не было бы такой карьеры, — написал Марло.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Now off to Toronto, Patrick Marleau thanks San Jose, Sharks <a href="https://t.co/jqdHZ7F1YY">https://t.co/jqdHZ7F1YY</a> <a href="https://t.co/yWj0GjJTWm">pic.twitter.com/yWj0GjJTWm</a></p>— Mercury News (@mercnews) <a href="https://twitter.com/mercnews/status/904394861637500928">3 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>