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4 сентября 2017, 9:24 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Патрик Марло попрощался с «Сан-Хосе», выкупив полосу в местной газете

Нападающий Патрик Марло, который летом покинул «Сан-Хосе Шаркс» после 19 сезонов, попрощался с клубом и болельщиками, выкупив полосу в местной газете San Jose Mercury News.

Ранее клуб сделал то же самое, чтобы поблагодарить хоккеиста. Марло будет выступать за «Торонто Мэйпл Лифс».

«Сан-Хосе был моим домом с июня 1997 года, когда я был задрафтован и осуществилась моя мечта стать игроком НХЛ. Мне повезло, что последние 20 лет я играл в этой команде, завёл друзей на всю жизнь, работал с лучшими специалистами, встретил жену и завёл семью, играл перед невероятными, страстными болельщиками. Сан-Хосе всегда будет моим домом, тут будут расти мои дети, «Шаркс» всегда будут в моём сердце.

Я хочу поблагодарить всех — каждого партнёра по команде, Дага Уилсона, всех сотрудников организации, массажистов, нынешний и прошлые тренерские штабы, владельца клуба, болельщиков, друзей и всех людей этого замечательного города. Без вас у меня не было бы такой карьеры, — написал Марло.

Сан-Хосе Шаркс
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