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4 сентября 2017, 9:21 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Аризона» заключила контракт с форвардом Дюклером на один год и $ 1,2 млн

«Аризона Койотс» подписал контракт с нападающим Энтони Дюклером, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение рассчитано на один год с зарплатой $ 1,2 млн.

22-летний форвард был ограниченно свободным агентом. В прошедшем сезоне он принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ и отметился пятью заброшенными шайбами и 10 голевыми передачами при показателе полезности «-7». Дюклер также провёл 16 игр в АХЛ, где набрал 8 (1+7) баллов за результативность. Всего в НХЛ на его счету 66 (26+40) очков в 157 матчах.

Аризона Койотс
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