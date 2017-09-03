Фазель: IIHF может только принять решение НХЛ разрешить Зарипову играть в лиге
МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Международной федерации хоккея (IIHF) остается только принять решение Национальной хоккейной лиги допустить до своих соревнований российского форварда Даниса Зарипова, дисквалифицированного на два года за употребление допинга. Такое мнение ТАСС высказал президент IIHF Рене Фазель.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
НХЛ разрешила Зарипову выступать в чемпионате лиги, несмотря на его дисквалификацию до 22 мая 2019 года. Лига в
«Насколько вы знаете, у IIHF нет контракта с НХЛ, так что с точки зрения соблюдения регламента мне нечего сказать. Если они решили, что Данис может играть, что теперь поделаешь, это их решение. Я думаю, нам остается только принять это, вот и все», — сказал Фазель.
Зарипов не может выступать на соревнованиях в Континентальной хоккейной лиге, под эгидой IIHF и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о своем наказании. В
Согласно информации североамериканских СМИ, Зариповым интересуется ряд клубов НХЛ. Форвард является трехкратным чемпионом мира и четырехкратным обладателем Кубка Гагарина.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter