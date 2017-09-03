Фазель: IIHF может только принять решение НХЛ разрешить Зарипову играть в лиге

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НХЛ разрешила Зарипову выступать в чемпионате лиги, несмотря на его дисквалификацию до 22 мая 2019 года. Лига в пресс-релизе отметила, что 23 августа Зарипов провел многочасовую видеоконференцию с представителями НХЛ, в ходе которой игрок представил дополнительные доказательства своей невиновности. Кроме того, Зарипов предоставил письменное подтверждение того, что он не связан контрактными обязательствами ни с одним клубом НХЛ. Пресс-служба лиги отмечает, что из-за разницы в списках запрещенных веществ НХЛ и Всемирного антидопингового агентства хоккеист бы не был дисквалифицирован в НХЛ за это же нарушение.

«Насколько вы знаете, у IIHF нет контракта с НХЛ, так что с точки зрения соблюдения регламента мне нечего сказать. Если они решили, что Данис может играть, что теперь поделаешь, это их решение. Я думаю, нам остается только принять это, вот и все», — сказал Фазель.

Зарипов не может выступать на соревнованиях в Континентальной хоккейной лиге, под эгидой IIHF и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о своем наказании. В допинг-пробе игрока было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов. Допинг-проба была взята во время чемпионата КХЛ прошлого сезона.

Согласно информации североамериканских СМИ, Зариповым интересуется ряд клубов НХЛ. Форвард является трехкратным чемпионом мира и четырехкратным обладателем Кубка Гагарина.