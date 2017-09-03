Овечкин внес пожертвование на оказание помощи пострадавшим от урагана «Харви»
ТАСС, 3 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин внес пожертвование на оказание помощи пострадавшим от урагана «Харви» в штатах Техас и Луизиана. Об этом сообщает портал RMNB.
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По информации портала, 31-летний Овечкин внес неназванную сумму денег в фонд Красного креста на оказание помощи пострадавшим. Пожертвование сделал и владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, в составе «Вашингтона» он девять раз выходил в
Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа, став самым мощным в США за последние 12 лет. До сих пор многие пострадавшие районы остаются затопленными. Телеканал CNN сообщает, что жертвами «Харви» стали не менее 50 человек.
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