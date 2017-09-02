Никита Сошников: Я же не Лео Комаров, у меня нет цели кого-то выбесить
Форвард «Торонто» Никита Сошников дал интервью обозревателю «Советского спорта».
«ИГРАЮ В ТЕЛО»
— Никита, расскажите, что вы в прошлом сезоне не поделили с Владимиром Тарасенко?
— Это было в феврале, когда мы играли против «Сент-Луиса» (1:5). Вообще я тогда закусился со Скотти Апшоллом, который у них выходил в четвертом звене. Ну, а Вова с лавки начал
Немного пообщались. Но ничего такого. Чисто игровой момент.
— А что, в НХЛ не принято при счете 1:5 на последней минуте наносить силовой прием?
— Думаю, Тарасенко возмутился
— Для вас на льду нет неприкасаемых?
— Я не пытаюсь сделать себе имя на том, чтобы ударить
— Вы выходили с выдающимися силовиками — Мэттом Мартином, Брайаном Бойлом. Как договаривались играть?
— Бойл — спокойный парень, никого не убивает. Просто он очень большой. А вот Мартин выносит людей как нечего делать. Я с ним не договаривался. Он разбегался и крушил всех хитами. А ты стараешься понять, куда побежит Мэтт. Иногда это бывает непредсказуемо.
«НАШ ФРЕДДИ КАК ЗАЩИТНИК»
— В конце января вы забили выдающийся гол «Детройту», получив пас от вратаря и пробежав всю площадку. На тренировке это не отрабатываете?
— Нет. Да там все случайно вышло! Я выпрыгнул с лавки на пересменке. И знаете, Фредди (Фредерик Андерсен) очень хорошо играет клюшкой. Уверен, он не просто так откинул шайбу
— Однажды главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок сказал: «Сошников умеет хорошо выводить соперников из себя». Это комплимент?
— Не знаю. Но я в себе такую черту не искал. Играл в России в таком же духе. Старался действовать жестко — без разницы, против звезды или нет. Это ведь хоккей, все равны.
— Кто более подкожный игрок — вы или Лео Комаров?
— Лео этим занимается специально, это его профессия. А у меня нет такой задачи — взять и
— Когда Комаров отказался быть вашим переводчиком?
— Когда меня только вызвали в НХЛ, я не был готов говорить
«ПОПАЛ ПОД ХАРУ»
— Как выглядит знаменитый «concussion protocol», когда игрока снимают с матча и проводят обследование?
— Я получил травму с «Бостоном» — Здено Хара влетел мне в голову прямо у борта. Я его не видел.
Подошел к доктору: «Слушай, я себя странно чувствую». Не упал, не потерял сознание. Но такое чувство, что в голове случился
Врач говорит: «Ну, давай сделаем протокол». Ты садишься, тебе начинают задавать вопросы. Например, называют слова, ты пересказываешь их в обратном порядке. Смотрят, нет ли у тебя внутреннего кровоизлияния. И ты решаешь, возвращаться ли в игру.
Я вышел на третий период, но хорошо себя не чувствовал.
— А как симптомы проявляются в жизни? За рулем не можете ехать? Головокружение, пропал сон?
— Первые два месяца, конечно, голова у меня болела ужасно. И кружилось все, и другие симптомы были. Уже на второй день после стыка с Харой проявилось. Сразу понял, что у меня сотрясение мозга, причем не в самой легкой форме.
У всех ведь
— Сейчас вы здоровы?
— Делаю последние шаги. Осталось совсем немножко. Перед тренировочным лагерем «Торонто» хочу уже играть с ребятами в полный контакт. Я не переживаю
«НА ЛЬДУ СТРАХА НЕТ»
— Еще Бэбкок сказал о вас: «Иногда кажется, что Сошников ничего не боится». Это правда?
— На льду — ничего. А что бояться? Если есть страх, то зачем тогда выходить и играть?
В жизни же есть вещи, которых боюсь. Я — обычный человек. Не люблю, например, американские горки.
— Трудно перестраиваться под АХЛ, когда вас отправляют туда, чтобы набрать форму?
— В прошлом сезоне я даже не участвовал в тренировочном лагере
«НЕБОСКРЕБЫ ДАВЯТ»
— Сколько раз вы были в Зале славы?
— Один раз. Все успел посмотреть. Если бы приехал отец, я бы его обязательно сводил.
— Что там впечатлило?
— Все сделано на высшем уровне. А больше всего понравилось, как воссоздали раздевалку «Монреаля» — с формой, со старой амуницией игроков. Классно сделали. У нас бы такую в стиле СССР организовать, и тоже народ бы ходил.
— А в ресторане Уэйна Гретцки ужинали?
— Представляете, никогда не был. Хотя жил в двух шагах.
— Вы квартиру в Торонто себе нашли ближе к «Мэйпл Лифс» или «Марлис»?
— Я снял подальше от Air Canada Centre, мне не очень нравится район. Давит, когда вокруг небоскребы. Надоело, и я уехал из даунтауна. На машине добираться 15−20 минут. В принципе все наши ребята так ездят.
— Это не рядом с русским районом?
—
— Я так и не дошел туда во время Кубка мира. Это похоже на
— Я не был на Брайтоне. Но когда приезжаешь в этот район, то чувствуешь себя будто на Родине. Российские магазинчики вокруг, полно наших людей. Есть русская баня, куда я хожу.
— Еще меня в сентябре 2016 года поразило, что весь Торонто сходил с ума от бейсбола, а не хоккея.
— Это очень сильно зависит от сезона. В том году «Сойки» входили в
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