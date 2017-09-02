Никита Сошников: Я же не Лео Комаров, у меня нет цели кого-то выбесить

«ИГРАЮ В ТЕЛО»

— Никита, расскажите, что вы в прошлом сезоне не поделили с Владимиром Тарасенко?

— Это было в феврале, когда мы играли против «Сент-Луиса» (1:5). Вообще я тогда закусился со Скотти Апшоллом, который у них выходил в четвертом звене. Ну, а Вова с лавки начал что-то говорить. И пошло-поехало…

Немного пообщались. Но ничего такого. Чисто игровой момент.

— А что, в НХЛ не принято при счете 1:5 на последней минуте наносить силовой прием?

— Думаю, Тарасенко возмутился из-за того, что соотечественник решил против него сыграть жестко. Там у нас скорее была война слов.

— Для вас на льду нет неприкасаемых?

— Я не пытаюсь сделать себе имя на том, чтобы ударить какую-то звезду. И действую по правилам. Когда есть шанс сыграть в тело, я так и поступаю. И без разницы, кто напротив, если это поможет моей команде.

— Вы выходили с выдающимися силовиками — Мэттом Мартином, Брайаном Бойлом. Как договаривались играть?

— Бойл — спокойный парень, никого не убивает. Просто он очень большой. А вот Мартин выносит людей как нечего делать. Я с ним не договаривался. Он разбегался и крушил всех хитами. А ты стараешься понять, куда побежит Мэтт. Иногда это бывает непредсказуемо.

«НАШ ФРЕДДИ КАК ЗАЩИТНИК»

— В конце января вы забили выдающийся гол «Детройту», получив пас от вратаря и пробежав всю площадку. На тренировке это не отрабатываете?

— Нет. Да там все случайно вышло! Я выпрыгнул с лавки на пересменке. И знаете, Фредди (Фредерик Андерсен) очень хорошо играет клюшкой. Уверен, он не просто так откинул шайбу куда-то, а реально отдал передачу. Бывает, наш вратарь начинает играть как защитник.

— Однажды главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок сказал: «Сошников умеет хорошо выводить соперников из себя». Это комплимент?

— Не знаю. Но я в себе такую черту не искал. Играл в России в таком же духе. Старался действовать жестко — без разницы, против звезды или нет. Это ведь хоккей, все равны.

— Кто более подкожный игрок — вы или Лео Комаров?

— Лео этим занимается специально, это его профессия. А у меня нет такой задачи — взять и кого-то выбесить.

— Когда Комаров отказался быть вашим переводчиком?

— Когда меня только вызвали в НХЛ, я не был готов говорить по-английски. Все понимал, что происходит вокруг. Но перед камерами стеснялся. Вот Лео мне и помогал. А вот сейчас такой проблемы нет, и его помощь уже не нужна.

«ПОПАЛ ПОД ХАРУ»

— Как выглядит знаменитый «concussion protocol», когда игрока снимают с матча и проводят обследование?

— Я получил травму с «Бостоном» — Здено Хара влетел мне в голову прямо у борта. Я его не видел.

Подошел к доктору: «Слушай, я себя странно чувствую». Не упал, не потерял сознание. Но такое чувство, что в голове случился какой-то разрыв. При этом не было боли.

Врач говорит: «Ну, давай сделаем протокол». Ты садишься, тебе начинают задавать вопросы. Например, называют слова, ты пересказываешь их в обратном порядке. Смотрят, нет ли у тебя внутреннего кровоизлияния. И ты решаешь, возвращаться ли в игру.

Я вышел на третий период, но хорошо себя не чувствовал.

— А как симптомы проявляются в жизни? За рулем не можете ехать? Головокружение, пропал сон?

— Первые два месяца, конечно, голова у меня болела ужасно. И кружилось все, и другие симптомы были. Уже на второй день после стыка с Харой проявилось. Сразу понял, что у меня сотрясение мозга, причем не в самой легкой форме.

У всех ведь по-разному это бывает. Некоторых убивают, они сразу теряют сознание. А через два дня выходят играть.

— Сейчас вы здоровы?

— Делаю последние шаги. Осталось совсем немножко. Перед тренировочным лагерем «Торонто» хочу уже играть с ребятами в полный контакт. Я не переживаю из-за того, что могу не начать сезон вовремя. Главное — полностью восстановиться.

«НА ЛЬДУ СТРАХА НЕТ»

— Еще Бэбкок сказал о вас: «Иногда кажется, что Сошников ничего не боится». Это правда?

— На льду — ничего. А что бояться? Если есть страх, то зачем тогда выходить и играть?

В жизни же есть вещи, которых боюсь. Я — обычный человек. Не люблю, например, американские горки.

— Трудно перестраиваться под АХЛ, когда вас отправляют туда, чтобы набрать форму?

— В прошлом сезоне я даже не участвовал в тренировочном лагере из-за травмы. Не было шанса показать свою игру, поэтому пришлось начинать с АХЛ. Там та же система, но хоккеисты пониже уровнем. И ребята больше тянут одеяло на себя. Хотят выстрелить, чтобы их в НХЛ подняли. Это лига, где надо выживать и доказывать уровень. Когда ты только приезжаешь в Северную Америку, и тебя отправляют в АХЛ, то в первое время очень нелегко.

«НЕБОСКРЕБЫ ДАВЯТ»

— Сколько раз вы были в Зале славы?

— Один раз. Все успел посмотреть. Если бы приехал отец, я бы его обязательно сводил.

— Что там впечатлило?

— Все сделано на высшем уровне. А больше всего понравилось, как воссоздали раздевалку «Монреаля» — с формой, со старой амуницией игроков. Классно сделали. У нас бы такую в стиле СССР организовать, и тоже народ бы ходил.

— А в ресторане Уэйна Гретцки ужинали?

— Представляете, никогда не был. Хотя жил в двух шагах.

— Вы квартиру в Торонто себе нашли ближе к «Мэйпл Лифс» или «Марлис»?

— Я снял подальше от Air Canada Centre, мне не очень нравится район. Давит, когда вокруг небоскребы. Надоело, и я уехал из даунтауна. На машине добираться 15−20 минут. В принципе все наши ребята так ездят.

— Это не рядом с русским районом?

— Нет-нет, от него далеко.

— Я так и не дошел туда во время Кубка мира. Это похоже на Брайтон-Бич?

— Я не был на Брайтоне. Но когда приезжаешь в этот район, то чувствуешь себя будто на Родине. Российские магазинчики вокруг, полно наших людей. Есть русская баня, куда я хожу.