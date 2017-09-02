Клуб НХЛ «Коламбус» подписал новый шестилетний контракт с Веннбергом на сумму $29,4 млн
ТАСС, 2 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» подписал новый контракт со шведским нападающим Александром Веннбергом. Об этом сообщает пресс- служба лиги.
Соглашение с 22-летним форвардом рассчитано на шесть лет со средней зарплатой в $4,9 млн за сезон.
В сезоне-2016/17 Веннберг набрал 59 очков (13 шайб и 46 передач) в 80 играх регулярного чемпионата и одно очко в пяти матчах Кубка Стэнли. Всего в НХЛ в его активе 119 очков (25+94) в 217 встречах.
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