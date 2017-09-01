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— Не думаю, что мне нужно кому-то что-то доказывать, — сказал Панарин журналистам в Коламбусе. — Уверен: если я буду думать об этом, это будет давить на меня. Буду просто выходить и играть каждый матч. Я уже привык, что в моей карьере все говорят, что я играю за счет кого-то. В России последний сезон так же было. Никто не вспоминает, как и с кем я играл ранее. Я привык и не обращаю на это внимания. Но это немножко злит.

— Как вы относитесь к прозвищу «Хлебушек»?

— У нас в России говорят: «Хлеб — всему голова». Мой дед очень счастлив, что у меня есть такое прозвище, но не называет меня так.

— Что для тебя означает твой дедушка?

— Я его раньше выделял во многих интервью. Но хотел бы отметить всю семью. Дедушка возил меня на тренировки. Поэтому сейчас все знают о нем. Однако другие дедушка с бабушкой давали денег и также помогали. Каждый принес пользу. И сейчас все живут неплохо.

— Сколько человек из «Коламбуса» вы знаете?

— Сейчас уже 10. А до этого только одного — Бобровского. В раздевалку могу принести улыбку. Надеюсь сделать побольше передач, забить больше голов, создать моменты для болельщиков. Постараюсь играть продуктивно и красиво, чтобы зрителям было интересно. Я играл в «Чикаго» с мастеровитыми ребятами и многому научился. Для меня самое главное — быть психологически готовым к любым ситуациям. Стараюсь играть, как умею, использовать сильные стороны. Сперва я оказался не готов к обмену, но через день понял, что это шаг вперед, и я смогу в этой команде больше раскрыться, чем в «Чикаго».

В «Коламбусе» есть Сергей Бобровский. Он сразу позвонил мне и сказал, что рад видеть меня в команде. Не думаю, что у меня возникнут проблемы с адаптацией. У меня был жизненный опыт — я с ранних лет не жил дома, так что с коммуникацией у меня проблем нет.

— Рады, что будете теперь играть с ним?

— Очень рад. Теперь можно терять шайбу на синей линии последним игроком.

— У вас было с Сергеем обсуждение по поводу номера 72?

— Привез боксерские перчатки — будем решать (смеется). Да не было просто варианта — у человека две «Везины». Первые впечатления от Коламбуса? Хороший город. Чистый, спокойный, много зелени. Все, что мне нравится.

— Город сильно отличается от Чикаго. Похож ли он на ваш родной город?

— Да, этот город больше похож. (Смеется.) Я очень рад. Какую роль я буду играть в этой команде? Стараюсь об этом не думать. Куда поставит тренер, там я и буду играть. Конечно, хотелось бы выходить на лед больше. Также в большинстве. Этого хочет каждый хоккеист. Будем работать, стараться.

— Что вы знаете об Александре Веннберге, с которым, возможно, будете играть в одном звене?

— Если он любит пасовать, то я его люблю (смеется). Главное — я хочу быть продуктивным. Хотел бы делать это для зрителей. Потому что люди приходят с семьями и отдыхают. Хотелось бы играть, как Дацюк, который много радости приносил людям.

— Важно ли для вас стать лучшим игроком «Коламбуса»?