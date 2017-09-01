Артемий Панарин: Хлеб — всему голова
Российский нападающий «Коламбуса» впервые примерил свитер нового клуба и ответил на вопросы североамериканских журналистов на
пресс-конференции.
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— Не думаю, что мне нужно
— Как вы относитесь к прозвищу «Хлебушек»?
— У нас в России говорят: «Хлеб — всему голова». Мой дед очень счастлив, что у меня есть такое прозвище, но не называет меня так.
— Что для тебя означает твой дедушка?
— Я его раньше выделял во многих интервью. Но хотел бы отметить всю семью. Дедушка возил меня на тренировки. Поэтому сейчас все знают о нем. Однако другие дедушка с бабушкой давали денег и также помогали. Каждый принес пользу. И сейчас все живут неплохо.
— Сколько человек из «Коламбуса» вы знаете?
— Сейчас уже 10. А до этого только одного — Бобровского. В раздевалку могу принести улыбку. Надеюсь сделать побольше передач, забить больше голов, создать моменты для болельщиков. Постараюсь играть продуктивно и красиво, чтобы зрителям было интересно. Я играл в «Чикаго» с мастеровитыми ребятами и многому научился. Для меня самое главное — быть психологически готовым к любым ситуациям. Стараюсь играть, как умею, использовать сильные стороны. Сперва я оказался не готов к обмену, но через день понял, что это шаг вперед, и я смогу в этой команде больше раскрыться, чем в «Чикаго».
В «Коламбусе» есть Сергей Бобровский. Он сразу позвонил мне и сказал, что рад видеть меня в команде. Не думаю, что у меня возникнут проблемы с адаптацией. У меня был жизненный опыт — я с ранних лет не жил дома, так что с коммуникацией у меня проблем нет.
— Рады, что будете теперь играть с ним?
— Очень рад. Теперь можно терять шайбу на синей линии последним игроком.
— У вас было с Сергеем обсуждение по поводу номера 72?
— Привез боксерские перчатки — будем решать (смеется). Да не было просто варианта — у человека две «Везины». Первые впечатления от Коламбуса? Хороший город. Чистый, спокойный, много зелени. Все, что мне нравится.
— Город сильно отличается от Чикаго. Похож ли он на ваш родной город?
— Да, этот город больше похож. (Смеется.) Я очень рад. Какую роль я буду играть в этой команде? Стараюсь об этом не думать. Куда поставит тренер, там я и буду играть. Конечно, хотелось бы выходить на лед больше. Также в большинстве. Этого хочет каждый хоккеист. Будем работать, стараться.
— Что вы знаете об Александре Веннберге, с которым, возможно, будете играть в одном звене?
— Если он любит пасовать, то я его люблю (смеется). Главное — я хочу быть продуктивным. Хотел бы делать это для зрителей. Потому что люди приходят с семьями и отдыхают. Хотелось бы играть, как Дацюк, который много радости приносил людям.
— Важно ли для вас стать лучшим игроком «Коламбуса»?
— Если бы я сказал, что это не важно, то это была бы ложь. Так делают многие игроки, когда говорят, что это для них не имеет значения. Хотелось бы приносить пользу. Я не скажу, что хочу играть только на себя и быть единоличником. Однако хочется и команде помогать, и свои планки преодолевать. Волнуюсь ли я по поводу того, что Джон Торторелла заставит меня отрабатывать в обороне? В прошлом сезоне у меня было два
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