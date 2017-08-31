«С Бобровским можно терять шайбу на синей линии». Как презентовали Панарина

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Одной из главных новостей межсезонья в НХЛ стал обмен, совершённый между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». «Ястребы», неудачно выступившие в плей-офф, решили вернуть в команду габаритного и силового форварда Брэндона Саада. В обратном направлении отправился 25-летний российский нападающий Артемий Панарин, который не слишком хорошо проявил себя в Кубке Стэнли, не блеснув результативностью.

Отдохнув в России и проведя время с близкими, Панарин отправился за океан, где в середине сентября начинаются тренировочные лагеря команд. Ну, а пока самое время для презентации и знакомства с новым городом.

Несмотря на то что официально тренировки клубов ещё не начались, Артемий уже успел провести несколько ледовых раскаток. Правда, сделал он это в Калифорнии, опробовав тренировочный центр в Анахайме с другими известными российскими игроками — Никитой Зайцевым и Климом Костиным.

Разумеется, не обошлось без занятий на земле. Точнее, на песке. Физическая форма — обязательный этап индивидуальной подготовки спортсмена к сезону. Особенно после лета, когда существует вероятность появления лишнего веса.

Уже в Коламбусе Артемий Примерил на себя голубой «мундир» с номером «9» («72» занят Бобровским) команды из штата Огайо и должен привыкать к выстрелам из пушек на домашних матчах «Блю Джекетс». Дело в том, что с сезона-2007/08 домашняя арена клуба обзавелась точной копией двенадцатифутовой пушки «Наполеон» образца 1857 года. Она вошла в историю как самое популярное и надёжное орудие Гражданской войны, а также как последняя пушка из бронзы, стоявшая на вооружении американской армии. Хоккейная пушка стреляет холостыми зарядами перед началом игры, после заброшенной «Коламбусом» шайбы и по окончании победной для хозяев встречи. Кстати, недавно пушка стреляла и на матчах СКА в КХЛ.

С английским языком у Панарина пока не слишком хорошо. Вместе с форвардом в интервью клубному телевидению принимал участие североамериканский агент хоккеиста Дэн Мильштейн. Артемий привычно отвечал на многие вопросы лаконично и в шутливой форме, заставляя корреспондента хохотать.

«Уже знаю в “Коламбусе” человек 10»

— Каковы ваши первые впечатления от города?

— Хороший город. Чистый, спокойный, много зелени. Всё, что мне нравится.

— Он сильно отличается от большого и шумного Чикаго?

— Да, Чикаго больше (смеётся). Поэтому, я очень рад.

— Сколько людей вы знаете в новой команде?

— Сейчас уже человек 10. А до этого знал только одного — Сергея Бобровского.

— Бобровский — звезда НХЛ. Рады, что будете играть с ним?

— Очень рад. Теперь можно терять шайбу на синей линии (смеётся).

— Планируете соревноваться между собой?

— Может быть, сыграем на номер.

«Если Веннберг любит пасовать, то я его люблю»

— В «Чикаго» у вас был номер «72», здесь вы выбрали «9». Вы узнавали, есть ли шанс получить свой?

— Даже не имел такой мысли в голове.

— На пресс-конференции вы упомянули о занятии боксом. Это вашу увлечение?

— Не просто бокс, а тайский бокс. Нет, увлечения нет. Просто после сезона я иду тренироваться, чтобы не терять физическую форму и отдыхать головой. Хожу туда, где бьют по голове (смеётся).

— В «Чикаго» вы играли здорово. Какую роль вы надеетесь выполнять в «Коламбусе»?

— Стараюсь об этом не думать.

Цитата Куда поставит тренер, там и буду играть. Конечно, хотелось бы получать много времени, играть в большинстве. Будем работать, стараться.

— Возможно, Джон Торторелла поставит вас в звено к Александеру Веннбергу, у которого получается раздавать голевые передачи. Что вы знаете о нём?

— Если он любит пасовать, то я его люблю.

«Хотелось бы хоть немного быть похожим на Пашу Дацюка»

— Вам всё равно, кто будет партнёром? Просто хотите показывать свой хоккей?

— Хочу быть продуктивным и приносить много пользы для зрителей. Люди приходят с семьями, отдыхают. Хотелось бы хоть немного быть похожим на Пашу Дацюка. Он много радости дарит людям.

— Некоторые игроки, которые пришли сюда из других команд, стали в «Коламбусе» настоящими звёздами. Вы сможете стать лучшим хоккеистом? Это важно для вас?

— Если бы я ответил «нет», то соврал бы. Многие игроки говорят, что им это неважно. Но я им не верю. Не могу сказать, что я хочу играть на себя. Просто хочется и команде помогать, и какие-то свои планки преодолевать.

— Джон Торторелла — это тренер, который любит играть в оборонительный хоккей. Но в прошлом сезоне он позволял хоккеистам быть более активными в атаке. Как думаете, он заставит вас больше отрабатывать в обороне?

— У меня было два блокированных броска в прошлом сезоне. Больше, чем у Кейна (смеётся).

«Хотел бы выделить всю свою семью, сейчас она живёт неплохо»

— Ваше прозвище — Хлебушек. Оно вам нравится, и вы им гордитесь. Всё верно?

— Мне нравится, потому что это доброе прозвище. Тем более у нас в России говорят, что хлеб всему голова.

— Дедушке оно тоже нравится?

— Да, ему больше всего.

— Что для вас значит дедушка?

— Выделял дедушку во всех своих интервью. Сейчас хотел бы выделить всю свою семью.