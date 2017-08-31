Канадские болельщики на кукурузном поле сделали рисунок в честь «Торонто»

Рисунок, на котором кроме букв есть ещё и стилизованные изображения нападающих Остона Мэттьюса и Митча Марнера, будет использоваться как лабиринт.



В импровизированном лабиринте будут проводиться тематические игры для болельщиков «кленовых листьев». Все игры будут связаны с «Торонто», гостям лабиринта будут задаваться различные вопросы на знание истории любимой команды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Matthews, Marner likenesses part of corn maze <a href="https://t.co/XArK3Sok3w">https://t.co/XArK3Sok3w</a> via <a href="https://twitter.com/NHL">@NHL</a></p>— Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) <a href="https://twitter.com/TomGulittiNHL/status/903238798779310085">31 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>