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31 августа 2017, 19:00 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Канадские болельщики на кукурузном поле сделали рисунок в честь «Торонто»

Поклонники канадского клуба «Торонто Мэйпл Лифс» братья Том и Чип Хантеры сделали на своём кукурузном поле огромную надпись в честь 100-летия команды.

Рисунок, на котором кроме букв есть ещё и стилизованные изображения нападающих Остона Мэттьюса и Митча Марнера, будет использоваться как лабиринт.

В импровизированном лабиринте будут проводиться тематические игры для болельщиков «кленовых листьев». Все игры будут связаны с «Торонто», гостям лабиринта будут задаваться различные вопросы на знание истории любимой команды.

Торонто Мэйпл Ливз
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