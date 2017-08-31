«Чикаго» интересуется Данисом Зариповым
«Чикаго Блэкхоукс» интересуется нападающим Данисом Зариповым.
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Журналист The Athletic Скотт Пауэрс сообщает со ссылкой на источник, что клуб связался с россиянином. Ранее стало известно, что в хоккеисте также может быть заинтересован «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Данис Зарипов летом был дисквалифицирован ИИХФ на два года после положительной
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