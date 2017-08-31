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31 августа 2017, 10:34 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Чикаго» интересуется Данисом Зариповым

«Чикаго Блэкхоукс» интересуется нападающим Данисом Зариповым.

Чикаго Блэкхоукс интересуется нападающим <span class=error>Данисом</span> <span class=error>Зариповым</span>. Увеличить
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Журналист The Athletic Скотт Пауэрс сообщает со ссылкой на источник, что клуб связался с россиянином. Ранее стало известно, что в хоккеисте также может быть заинтересован «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Данис Зарипов летом был дисквалифицирован ИИХФ на два года после положительной допинг-пробы. Игрок подал апелляцию, но на данный момент не имеет права выступать в европейских соревнованиях. Национальная хоккейная лига, напротив, одобрила возможный переезд игрока за океан.

Чикаго Блэкхокс
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