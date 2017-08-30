Евгений Малкин: С удовольствием поиграл бы с Зариповым в одной тройке в «Питтсбурге»

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— Многие энхаэловцы, например, Кузнецов с Овечкиным, уже приступили к тренировкам в Северной Америке. Вы готовитесь по чемпионскому графику в Москве?

— Нет (улыбается). Я на протяжении последних пяти лет возвращаюсь в клуб за неделю до тренировочного лагеря. Сейчас я занимаюсь с тренером на льду и земле. Чувствую себя комфортно, ровно готовлюсь. Стараюсь проводить больше времени с семьей. 5—6 сентября я вылечу в Питтсбург и покатаюсь с ребятами перед стартом тренировочного лагеря, который начнется 14 сентября. Впереди длинный тяжелый сезон.

— Как отреагируете, если встретите в тренировочном лагере Даниса Зарипова?

— (Смеется.) Если он поедет в «Питтсбург», я узнаю чуть раньше. С удовольствием поиграл бы с ним вместе в команде и тройке. Этим летом мы с ним общались по телефону и вместе поужинали во время этой неприятной истории. Конечно, он сильно переживает, но последнее решение НХЛ его сильно обрадовало. Сейчас они вместе с агентом ищут варианты подписать контракт с одним из клубов лиги.

— Зарипов подходит под стиль «Питтсбурга»?

— Конечно, Зарипов — очень техничный форвард, и он гармонично влился бы в наш коллектив. В «Пингвинз» любят играть в техничный скоростной хоккей. Он не хочет заканчивать на такой истории. Зная его характер, я не сомневаюсь, что Данис будет доказывать, что является одним из лучших хоккеистов мира.

— Что вы имели в виду, сказав в одном из прошлых интервью, что в КХЛ должны были лучше защитить одну из своих звезд?

— Наверное, я погорячился так сказать, ведь всегда стараюсь быть на стороне спортсменов и игроков. КХЛ и «Магнитка» оказали совместную поддержку Зарипову, наняли адвокатов, чтобы добиться отмены дисквалификации или уменьшения срока. Поэтому надеюсь, что лига приложила все усилия, чтобы Зарипов мог играть. Два года — слишком суровое наказание для той ситуации.

— Каково будет дебютировать в НХЛ в 36 лет?

— Будет непросто. Хотя не считаю 36 лет ветеранским возрастом. В прошлом сезоне Данис забросил больше 15 шайб в плей-офф, и каждый год он доказывает свое блестящее голевое чутье. В НХЛ площадки меньше, и все происходит быстрее, но Зарипов — быстрый и техничный, он быстро адаптируется и не затеряется.

— Как вам бой Мейвезера с Макгрегором — самое обсуждаемое спортивное событие последних дней?

— Никогда не было симпатий ни к одному, ни к другому. Но я ожидал такого исхода их боя, поскольку интересуюсь боксом. Макгрегору было тяжело перейти из ММА в другой вид спорта. Ирландец оставил в ринге все силы, даже казалось, что первые три раунда были на его стороне, но потом он начал уступать и в технике и в скорости, возможно, подсел физически. Пока в мире нет человека, способного одолеть Мейвезера. Даже у Макгрегора не получилось.