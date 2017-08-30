Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30845779/
30 августа 2017, 16:56 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Евгений Малкин запустил свою линию одежды

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин представил свою линию одежды. Об этом он рассказал журналистам.

<em>МОСКВА 30 августа. /ТАСС/. </em>Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) Питтсбург Евгений <span class=error>Малкин</span> представил свою линию одежды. Об этом он рассказал журналистам. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я разработал собственный бренд одежды, в сотрудничествами с брендами Satorisan и Dstrezzed. Под моим брендом будут выходить в первую очередь спортивные товары, обувь и много всего интересного, — сказал Малкин. — Хоккей остается на первом месте, но это направление мне тоже интересно и я планирую в нем продолжать работать».

Малкин рассказал, что у него был опыт в ресторанном бизнесе, который закончился неудачно. «Теперь попробую себя в одежде: я познакомился с людьми, которым доверяю, и уверен, что мы будем делать хорошие вещи. Пока мы начали с маленького шага. Одевать олимпийскую сборную России — это что-то глобальное, но если будем двигаться так, как задумано — почему нет?», — отметил он.

Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В составе сборной России он дважды выиграл чемпионат мира (2012, 2014).

Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

Мутко поздравил российских призеров и чемпионов Универсиады

Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени запланирован на 20-25 марта

Источник: "Зенит" не готов выполнить просьбу Манчини о покупке трех новых игроков

Кубок мира по шахматам 2021 года может пройти в Зимбабве и Замбии под водопадом Виктория