Евгений Малкин запустил свою линию одежды

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«Я разработал собственный бренд одежды, в сотрудничествами с брендами Satorisan и Dstrezzed. Под моим брендом будут выходить в первую очередь спортивные товары, обувь и много всего интересного, — сказал Малкин. — Хоккей остается на первом месте, но это направление мне тоже интересно и я планирую в нем продолжать работать».

Малкин рассказал, что у него был опыт в ресторанном бизнесе, который закончился неудачно. «Теперь попробую себя в одежде: я познакомился с людьми, которым доверяю, и уверен, что мы будем делать хорошие вещи. Пока мы начали с маленького шага. Одевать олимпийскую сборную России — это что-то глобальное, но если будем двигаться так, как задумано — почему нет?», — отметил он.

Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В составе сборной России он дважды выиграл чемпионат мира (2012, 2014).