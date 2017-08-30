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30 августа 2017, 16:52 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Двукратный чемпион мира Доун завершил карьеру после 21 сезона в НХЛ

Бывший нападающий «Аризона Койотс» Шейн Доун объявил о завершении игровой карьеры.

В конце прошлого сезона клуб отказался продлевать контракт с 40-летним форвардом.

Доун провёл в НХЛ 21 сезон и все это время играл только за одну команду. Нападающий дебютировал в составе «Виннипег Джетс» в 1995 году. Затем клуб был передислоцирован в Аризону, и Доун выступал за «Койотс» до окончания своей карьеры.

В прошлом сезоне нападающий провёл 74 матча в регулярном чемпионате и набрал 27 (6+21) очков. В общей сложности на счету Доуна 1540 матчей и 972 (402+570) очка в регулярных чемпионатах НХЛ. За свою карьеру он провёл 55 матчей в плей-офф и набрал в них 28 (15+13) очков. В составе сборной Канады Доун дважды становился чемпионом мира.

Аризона Койотс
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