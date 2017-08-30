Двукратный чемпион мира Доун завершил карьеру после 21 сезона в НХЛ
Бывший нападающий «Аризона Койотс» Шейн Доун объявил о завершении игровой карьеры.
В конце прошлого сезона клуб отказался продлевать контракт с 40-летним форвардом.
Доун провёл в НХЛ 21 сезон и все это время играл только за одну команду. Нападающий дебютировал в составе «Виннипег Джетс» в 1995 году. Затем клуб был передислоцирован в Аризону, и Доун выступал за «Койотс» до окончания своей карьеры.
В прошлом сезоне нападающий провёл 74 матча в регулярном чемпионате и набрал 27 (6+21) очков. В общей сложности на счету Доуна 1540 матчей и 972 (402+570) очка в регулярных чемпионатах НХЛ. За свою карьеру он провёл 55 матчей в
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