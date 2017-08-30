Двукратный чемпион мира Доун завершил карьеру после 21 сезона в НХЛ

В конце прошлого сезона клуб отказался продлевать контракт с 40-летним форвардом.



Доун провёл в НХЛ 21 сезон и все это время играл только за одну команду. Нападающий дебютировал в составе «Виннипег Джетс» в 1995 году. Затем клуб был передислоцирован в Аризону, и Доун выступал за «Койотс» до окончания своей карьеры.



В прошлом сезоне нападающий провёл 74 матча в регулярном чемпионате и набрал 27 (6+21) очков. В общей сложности на счету Доуна 1540 матчей и 972 (402+570) очка в регулярных чемпионатах НХЛ. За свою карьеру он провёл 55 матчей в плей-офф и набрал в них 28 (15+13) очков. В составе сборной Канады Доун дважды становился чемпионом мира.