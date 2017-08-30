Кузнецов: Могу сбросить пару килограммов за 2 тренировки, старшим сложнее
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал тот факт, что его партнёр по команде Александр Овечкин начал тренироваться за две недели до старта тренировочного лагеря «Вашингтона».
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«Это всегда хорошо, когда ребята, которым уже за 30, знают, что они должны усерднее тренироваться. Я могу сбросить пару лишних килограммов за две тренировки. Но у ребят постарше это займет
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