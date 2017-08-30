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30 августа 2017, 13:58 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Орлов: Овечкин хочет работать и показать всем, кто он есть

Защитник команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал тот факт, что его партнёр по команде Александр Овечкин начал тренироваться за две недели до старта тренировочного лагеря.

Защитник команды Национальной хоккейной лиги Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> Дмитрий Орлов прокомментировал тот факт что его партнёр по команде Александр <span class=error>Овечкин</span> начал тренироваться за две недели до старта тренировочного лагеря. Увеличить
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«После того как мы проиграли “Питтсбургу”, было много негатива по отношению к нашей команде и к нему. Все отлично всё понимают и хотят показать, что мы можем всё. Овечкин хочет находиться на том уровне, где он всегда был — одной из суперзвёзд в лиге. Он хочет работать и показать всем, кто он есть», — цитирует игрока NBC.

Вашингтон Кэпиталз
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