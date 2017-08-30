Орлов: Овечкин хочет работать и показать всем, кто он есть

«После того как мы проиграли “Питтсбургу”, было много негатива по отношению к нашей команде и к нему. Все отлично всё понимают и хотят показать, что мы можем всё. Овечкин хочет находиться на том уровне, где он всегда был — одной из суперзвёзд в лиге. Он хочет работать и показать всем, кто он есть», — цитирует игрока NBC.