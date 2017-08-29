Игорь Мартынов подписал контракт с клубом WHL «Виктория Роялс»

«Игорь — очень мастеровитый игрок. Мы ожидаем, что он хорошо приспособится к хоккею в нашей лиге. Он будет сильным дополнением нашего клуба», — как передает belarushockey.com, отметил президент и генеральный менеджер клуба «Виктория Роялс» Кэмерон Хоуп.

На драфте CHL Мартынова выбрали в первом раунде под общим 30-м номером. В минувшем сезоне форвард сыграл 20 матчей в экстралиге в составе сборной Беларуси (U-20). В 20 матчах на его счету 11 (4+7) очков. Также игрок выступал на юниорском чемпионате мира (7 (3+4) очков в 7 матчах) и на молодежном чемпионате мира (2 (0+2) балла в 5 играх).