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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30832473/
29 августа 2017, 15:13 | Хоккей: НХЛ | Прессбол

Игорь Мартынов подписал контракт с клубом WHL «Виктория Роялс»

18-летний белорусский нападающий Игорь Мартынов подписал контракт с клубом WHL «Виктория Роялс».

«Игорь — очень мастеровитый игрок. Мы ожидаем, что он хорошо приспособится к хоккею в нашей лиге. Он будет сильным дополнением нашего клуба», — как передает belarushockey.com, отметил президент и генеральный менеджер клуба «Виктория Роялс» Кэмерон Хоуп.

На драфте CHL Мартынова выбрали в первом раунде под общим 30-м номером. В минувшем сезоне форвард сыграл 20 матчей в экстралиге в составе сборной Беларуси (U-20). В 20 матчах на его счету 11 (4+7) очков. Также игрок выступал на юниорском чемпионате мира (7 (3+4) очков в 7 матчах) и на молодежном чемпионате мира (2 (0+2) балла в 5 играх).

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