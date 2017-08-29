Зарипову открыли дорогу в Вегас

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российскому хоккеисту Данису Зарипову официально разрешили играть в Национальной хоккейной лиге, несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

25 июля стало известно, что еще по ходу последнего сезона КХЛ форвард-ветеран, ставший лучшим бомбардиром Кубка Гагарина, где дошел до финала вместе с магнитогорским «Металлургом», сдал положительный допинг-тест.

36-летний игрок был дисквалифицирован на два года Международной федерацией хоккея, однако сразу появилась информация, что это отстранение не распространяется на сильнейшую лигу мира, и нападающему могут разрешить играть за океаном, что и подтвердил 29 августа агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

«Я с нетерпением жду продолжения своей карьеры в качестве профессионального хоккеиста в Северной Америке. Я очень благодарен руководству НХЛ за сегодняшнее решение, в результате которого мне была предоставлена такая возможность, — приводит Мильштейн в своем твиттере слова Зарипова.

— Несмотря на то что мне дан шанс выступить в лучшей лиге мира, я планирую продолжать процесс в отношении своей апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS), чтобы доказать свою правоту и очистить свое имя.

Ситуацию уже прокомментировала Федерация хоккея России, комментарий пресс-службы которой приводит агентство «Р-Спорт»:

«Нападающий Данис Зарипов, дисквалифицированный Международной федерацией хоккея сроком на два года за употребление запрещенных веществ, не сможет продолжить карьеру в системе ИИХФ как минимум до рассмотрения апелляции хоккеиста.

Федерация хоккея России и КХЛ подчиняются правилам ИИХФ, которая в свою очередь выполняет все требования WADA. Разрешение НХЛ выступать в североамериканской лиге не отменяет действие дисквалификации ИИХФ.

Впрочем, для самого игрока это в данный момент не так важно, поскольку юрисдикция WADA не распространяется на Национальную хоккейную лигу, а за океаном к нему наблюдается серьезный интерес.

Главными претендентами на Зарипова называли новичка лиги «Вегас Голден Найт» и «Нью-Йорк Рейнджерс», однако, по сообщению «Бизнес Online», в последний момент подписание форварда посчитал нецелесообразным главный тренер «синерубашечников» Ален Виньо.

Опытный специалист, выводивший в финал Кубка Стэнли «Ванкувер Кэнакс», решил, что никогда не игравший в НХЛ форвард в 36 лет столкнется с трудностями адаптации, а потому игра не стоит свеч.

При этом сомнений, что Зарипов найдет себе команду в сильнейшей лиге мира до старта нового сезона практически нет.

Данис является единственным четырехкратным обладателем Кубка Гагарина, на его счету 565 (254+311) очка в 603 матчах КХЛ, он трижды выигрывал чемпионаты мира, а еще по разу был серебряным и бронзовым призером мировых форумов.

Игрок с таким опытом, безусловно, будет полезен в НХЛ, пусть Зарипов никогда и не играл в лиге. Его возраст позволит заключить с ним ветеранский контракт, где базовый оклад будет равен примерно $1 млн, а значительное большие деньги игрок заработает в качестве бонусов, если, конечно, достигнет прописанных в соглашении целей.

Такой вариант выгоден для работодателя еще и тем, что под «потолком» зарплат будет учитываться лишь оклад хоккеиста, ну, а заплатить за результаты, если они будут достигнуты, для команд НХЛ — не проблема.

— Эмоции самые положительные. Это первая хорошая новость за прошедший месяц. Конечно, я очень благодарен боссам НХЛ за то, что они разрешили мне выступать в лучшей лиге мира. Сейчас дело за мной — подписать контракт с одной из команд и выступить достойно, показать свои лучшие качества и дать результат, — прокомментировал игрок ситуацию.

— У вас уже были контакты с клубами?

— В настоящее время после официального объявления НХЛ мы находимся в процессе обсуждения с рядом клубов. Это все, что могу сказать на данный момент, контактов не было.

— Вы готовы к НХЛ? Вы неоднократно говорили, что вам не нравится североамериканский стиль хоккея.

— Как профессионал я готов попробовать что-то новое, бросить себе новый вызов. К тому же человек ко всему привыкает. Постараюсь как можно быстрее перестроиться и проявить себя.

Решение НХЛ прокомментировал и заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли, отметивший, что Зарипов пройдет дополнительный допинг тест, в случае подписания контракта с одной из команд лиги.

«В среду 23 августа игрок провел видеоконференции с представителями НХЛ и представил письменное подтверждение того, что он не связан контрактными обязательствами с клубами КХЛ, — отметил Дэйли.

— Учитывалось присутствие Зарипова на апелляционном заседании и то, что список запрещенных препаратов по коллективному соглашению отличается от листа WADA.

Кроме того, хоккеист продолжает успешную спортивную карьеру в профессиональном и международном спорте, но ранее не был уличен в применении допинга. Игрок продолжает сотрудничать и согласился пройти дополнительный тест.

Исходя из этого, хоккеист имеет право подписать стандартный контракт и выступать в НХЛ.