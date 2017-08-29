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Форвард, дисквалифицированный ИИХФ за допинг, готов продолжить карьеру в НХЛ, но пока не знает, в каком клубе.

— Вас можно поздравить?

— Смотря с чем.

— Хотя бы с тем, что получили разрешение выступать в НХЛ.

— С этим — да. Спасибо, конечно. Очень приятно. Это единственная радостная новость за столь длительный период.

— Свыкаетесь уже с мыслью, что поедете за океан?

— А с чего вы взяли, что поеду?

— Так тренировочные лагеря уже через 16 дней открываются.

— Конечно же, хорошо, что у меня появился шанс. Открылась дорога туда — в лучшую лигу мира. Но это пока не говорит о том, что я стопроцентно уеду. Нужно ждать предложений от клубов.

— Варианты в разработке, насколько я знаю, были и есть. И сейчас еще наверняка появятся.

— Все, что было — это было поверхностно. А знаете, как жизни бывает, когда до реальности доходит — многие начинают думать, как бы свернуть. Как будет сейчас — еще будем смотреть. Остается только ждать. Как появятся варианты — можно и рот открыть будет, но сейчас обсуждать нечего.

— Ну, может, у вас предпочтения какие-то есть? Претендент на Кубок Стэнли?

— Да какие тут могут быть предпочтения? Они могут появиться только тогда, когда будет выбор. Пока его нет.

— Что было самым тяжелым для вас в эти последние месяцы?

— Самое тяжелое — неизвестность в ожидании. Неизвестность в отношении направления моей карьеры. Но это ничего не изменило в моей подготовке. Точно так же я готовился к сезону. Единственное — не с командой, а один на один с тренером. Но радует, что в плане физической формы я в себе не сомневаюсь. Даже если речь идет об НХЛ.

— Насколько я знаю, ваш агент проделал огромную работу, устроил многочасовую презентацию в лиге с вашим участием, чтобы инициировать расследование, и вам разрешили выступать.

— Я бы не хотел обсуждать это направление. Разрешили — и разрешили. Как это все происходило, с кем — я всех тонкостей не могу знать. Это большие люди, и со мной не каждый делится. Но то что приняли такое решение в мою пользу — этому я очень рад и благодарен НХЛ.

— Вашей карьере только выступлений в НХЛ и не хватало.

— Будем стараться.

— Вы же согласились сдать дополнительный тест на допинг?

— Да. Я мог его и сразу сдать. И сейчас могу. Я не стесняюсь этого.

— Данис, ну все-таки — это было недоразумение?

— Не буду я говорить на эту тему.

— Геннадий Величкин рассказывал, что вы пытались по минутам разбирать те дни.

— Да, мы разбирали, но ни до чего не добрались.