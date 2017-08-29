«А почему вы решили, что я поеду за океан?» Зарипов — об НХЛ
Российский нападающий в интервью «СЭ» рассказал о возможности продолжить карьеру в НХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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Форвард, дисквалифицированный ИИХФ за допинг, готов продолжить карьеру в НХЛ, но пока не знает, в каком клубе.
— Вас можно поздравить?
— Смотря с чем.
— Хотя бы с тем, что получили разрешение выступать в НХЛ.
— С этим — да. Спасибо, конечно. Очень приятно. Это единственная радостная новость за столь длительный период.
— Свыкаетесь уже с мыслью, что поедете за океан?
— А с чего вы взяли, что поеду?
— Так тренировочные лагеря уже через 16 дней открываются.
— Конечно же, хорошо, что у меня появился шанс. Открылась дорога туда — в лучшую лигу мира. Но это пока не говорит о том, что я стопроцентно уеду. Нужно ждать предложений от клубов.
— Варианты в разработке, насколько я знаю, были и есть. И сейчас еще наверняка появятся.
— Все, что было — это было поверхностно. А знаете, как жизни бывает, когда до реальности доходит — многие начинают думать, как бы свернуть. Как будет сейчас — еще будем смотреть. Остается только ждать. Как появятся варианты — можно и рот открыть будет, но сейчас обсуждать нечего.
— Ну, может, у вас предпочтения
— Да какие тут могут быть предпочтения? Они могут появиться только тогда, когда будет выбор. Пока его нет.
— Что было самым тяжелым для вас в эти последние месяцы?
— Самое тяжелое — неизвестность в ожидании. Неизвестность в отношении направления моей карьеры. Но это ничего не изменило в моей подготовке. Точно так же я готовился к сезону. Единственное — не с командой, а один на один с тренером. Но радует, что в плане физической формы я в себе не сомневаюсь. Даже если речь идет об НХЛ.
— Насколько я знаю, ваш агент проделал огромную работу, устроил многочасовую презентацию в лиге с вашим участием, чтобы инициировать расследование, и вам разрешили выступать.
— Я бы не хотел обсуждать это направление. Разрешили — и разрешили. Как это все происходило, с кем — я всех тонкостей не могу знать. Это большие люди, и со мной не каждый делится. Но то что приняли такое решение в мою пользу — этому я очень рад и благодарен НХЛ.
— Вашей карьере только выступлений в НХЛ и не хватало.
— Будем стараться.
— Вы же согласились сдать дополнительный тест на допинг?
— Да. Я мог его и сразу сдать. И сейчас могу. Я не стесняюсь этого.
— Данис, ну
— Не буду я говорить на эту тему.
— Геннадий Величкин рассказывал, что вы пытались по минутам разбирать те дни.
— Да, мы разбирали, но ни до чего не добрались.
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