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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30825326/
29 августа 2017, 9:03 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Вещество, приведшее к дисквалификации Зарипова, не является запрещенным в НХЛ

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт. Правление Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выдало разрешение Данису Зарипову на выступление в лиге, так как по правилам НХЛ псевдоэфедрин, найденный в его положительной допинг-пробе, не является однозначно запрещенным, и данное нарушение допинг-правил было первым в многолетней карьере российского форварда, говорится в релизе на официальном сайте НХЛ.

<em>МОСКВА 29 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Правление Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) выдало разрешение <span class=error>Данису</span> <span class=error>Зарипову</span> на выступление в лиге так как по правилам <span class=error>НХЛ</span> псевдоэфедрин найденный в его положительной <nobr>допинг-пробе</nobr> не является однозначно запрещенным и данное нарушение <nobr>допинг-правил</nobr> было первым в многолетней карьере российского форварда говорится в <span class=error>релизе</span> на официальном сайте <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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КХЛ 25 июля объявила, что Зарипов отстранен дисциплинарным комитетом IIHF до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ сезона-2016/17, в котором форвард играл за магнитогорский «Металлург».

Позже Зарипов сообщил «Р-Спорт», что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию. В понедельник агент Зарипова Дэн Милстейн опубликовал заявление своего клиента о том, что правление НХЛ выдало ему разрешение выступать в североамериканской лиге.

Согласно релизу, Зарипов подал прошение разрешить ему выступать в НХЛ практически одновременно с заявлением в CAS, а 23 августа россиянин провел многочасовую видеоконференцию, в ходе которой подробно изложил факты, доказывающие невиновность.

Как отмечается, главным фактором, повлиявшим на разрешение НХЛ, стали различия между списком запрещенных препаратов WADA и НХЛ. Из-за данных различий исходный результат допинг-теста Зарипова не вызвал бы никаких санкций со стороны лиги, поскольку псевдоэфедрин, количество которого в пробе россиянина все равно было меньше допустимой нормы WADA, не включен в список запрещенных веществ НХЛ.

Также отмечается, что Зарипов никогда ранее за всю свою долгую карьеру не вызывал подозрений в употреблении допинга. Россиянин категорически отрицает, что его нарушение было преднамеренным. Для демонстрации своих добросовестных намерений Зарипов также согласился на проведение дополнительных допинг-тестов в НХЛ поверх того, что обычно требуется от игроков лиги.
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