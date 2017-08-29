Вещество, приведшее к дисквалификации Зарипова, не является запрещенным в НХЛ
МОСКВА, 29 авг —
Р-Спорт. Правление Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выдало разрешение Данису Зарипову на выступление в лиге, так как по правилам НХЛ псевдоэфедрин, найденный в его положительной допинг-пробе, не является однозначно запрещенным, и данное нарушение допинг-правил было первым в многолетней карьере российского форварда, говорится в релизе на официальном сайте НХЛ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
КХЛ 25 июля объявила, что Зарипов отстранен дисциплинарным комитетом IIHF до 22 мая 2019 года
Позже Зарипов сообщил «Р-Спорт», что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию. В понедельник агент Зарипова Дэн Милстейн опубликовал заявление своего клиента о том, что правление НХЛ выдало ему разрешение выступать в североамериканской лиге.
Согласно релизу, Зарипов подал прошение разрешить ему выступать в НХЛ практически одновременно с заявлением в CAS, а 23 августа россиянин провел многочасовую видеоконференцию, в ходе которой подробно изложил факты, доказывающие невиновность.
Как отмечается, главным фактором, повлиявшим на разрешение НХЛ, стали различия между списком запрещенных препаратов WADA и НХЛ.
Также отмечается, что Зарипов никогда ранее за всю свою долгую карьеру не вызывал подозрений в употреблении допинга. Россиянин категорически отрицает, что его нарушение было преднамеренным. Для демонстрации своих добросовестных намерений Зарипов также согласился на проведение дополнительных
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter