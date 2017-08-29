Вещество, приведшее к дисквалификации Зарипова, не является запрещенным в НХЛ

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КХЛ 25 июля объявила, что Зарипов отстранен дисциплинарным комитетом IIHF до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ сезона-2016/17, в котором форвард играл за магнитогорский «Металлург».

Позже Зарипов сообщил «Р-Спорт», что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию. В понедельник агент Зарипова Дэн Милстейн опубликовал заявление своего клиента о том, что правление НХЛ выдало ему разрешение выступать в североамериканской лиге.

Согласно релизу, Зарипов подал прошение разрешить ему выступать в НХЛ практически одновременно с заявлением в CAS, а 23 августа россиянин провел многочасовую видеоконференцию, в ходе которой подробно изложил факты, доказывающие невиновность.

Как отмечается, главным фактором, повлиявшим на разрешение НХЛ, стали различия между списком запрещенных препаратов WADA и НХЛ. Из-за данных различий исходный результат допинг-теста Зарипова не вызвал бы никаких санкций со стороны лиги, поскольку псевдоэфедрин, количество которого в пробе россиянина все равно было меньше допустимой нормы WADA, не включен в список запрещенных веществ НХЛ.