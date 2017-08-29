К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

Александр Овечкин отыграл в НХЛ 12 сезонов, провел более 900 матчей и набрал более 1000 очков. Но 17 сентября, когда он отметит свой день рождения, ему исполнится всего 32 года — солидный возраст для хоккея, но отнюдь не ветеранский. Однако на данный момент именно Овечкин — самый «старый» российский игрок из тех, кто имеет действующие контракты с клубами НХЛ. Андрей Марков вернулся в Россию, Илья Ковальчук остался в СКА — так что существуют лишь две возможности отложить эту удивительную статистику Ови до будущих сезонов.

До сих пор без контракта сидит Федор Тютин — 34-летний защитник не получил предложений от «Колорадо», а на рынке свободных агентов оказался невостребованным. Правда, по нашей информации, кахаэловские варианты Тютин не рассматривает и собирается до последнего ждать форс-мажора в какой-то команде за океаном, которой надо будет заткнуть позицию опытным, но сильно сдавшим в последние годы хоккеистом.

Но другой вариант может оставить Овечкина в возрастной гонке не у дел: сегодня НХЛ официально разрешила Данису Зарипову подписаться в Северной Америке. Если он найдет себе клуб, то как минимум на сезон отодвинет лидерство Александра в данной номинации.

35 ПЛЮС

Да, есть уникумы вроде Яромира Ягра, которые и в 45 не хотят заканчивать, но число ветеранов, которые не просто доигрывают в НХЛ, а зажигают почти как в лучшие годы, невелико. Если брать категорию 35+, по которой хоккеисты за океаном получают особый статус (подробнее об этом — в материале про Илью Ковальчука), то лишь двое — Хенрик Зеттерберг и Радим Врбата набрали в прошлом сезоне более 50 очков.

В большинстве случаев держать свой уровень после 35 лет получается лишь у выдающихся мастеров — для игроков средней руки 30-летний рубеж иногда оказывается прощальным сигналом «пора заканчивать карьеру или переезжать в Европу»).

Начиная с сезона-1993/94, когда 35 лет исполнилось Вячеславу Фетисову и Сергею Макарову, в НХЛ всегда был хотя бы один россиянин, который достиг ветеранского возраста. На момент старта постлокаутного сезона-2005/06 таких и вовсе было семеро — Зубов, Федоров, Могильный, Жамнов, Малахов и Карповцев.

СИЛА ПОКОЛЕНИЙ

Главную причину ответа на вопрос «почему Овечкин остался за старшего» найти несложно: надо сравнить уровень топовых хоккеистов разных поколений. Возьмем для примера рейтинг «СЭ» 50 лучших русских игроков в истории НХЛ. В таблице ниже указано, сколько хоккеистов, родившихся в конкретное десятилетие, попало в каждую из десяток топ-листа.

Понятно, что цифры по 50-м, 60-м и 90-м годам не совсем показательны в плане сравнения силы поколений: в первых двух случаях многие советские звездные советские хоккеисты либо не успели уехать в НХЛ (Третьяк), либо отказались от такой возможности (Быков, Хомутов), либо не смогли проявить себя за океаном (Крутов). А представители 90-х еще не провели в лиге достаточно времени, чтобы попасть в первые десятки рейтинга или вообще закрепиться в нем.

Но вот в случае с 70-ми и 80-ми годам все объективно (разве что можно ждать прорыва от Шипачева и Дадонова): число топ-хоккеистов в этих поколениях было несравнимо больше у первых.

70-Е VS 80-Е

Если взять оптимальный вариант нынешней сборной России и сравнить его (на бумаге) с условной командой, составленной из наших игроков, родившихся в начале 70-х, еще неизвестно, кто бы оказался виртуальным фаворитом. Хабибулин с Набоковым из вратарей, Зубов, Карповцев, Житник, Гончар, Хаванов и Юшкевич из защитников, Жамнов, братья Буре, два Козловых, Ковалев, Яшин, Коваленко и Брылин из нападающих. Большая часть хоккеистов из этого списка играла в НХЛ до 35−37 лет, кто-то как Гончар с Хабибулиным — до 40.

Характерно, что из родившихся в конце 70-х было всего две российские звезды: Дацюк и Марков. Оба вернулись в Россию — и Овечкин оказался на вершине возрастного списка. Но почему между защитником «Ак Барса» и форвардом СКА (оба 1978 г. р.) и нападающим «Вашингтона» (1985 г. р.) образовалась такая серьезная пропасть?

Поколения «после Дацюка и Маркова» — это поколения серьезных разочарований. Из четырех золотых медалей МЧМ три пришлись на этот период (1979, 1982, 1983 г. р.), а в 2001 и 2002 годах на драфтах НХЛ выбирали 42 (!) и 38 россиян, причем 8 и 5 — в первом раунде! Да, именно в начале нового века мода на наших хоккеистов за океаном достигла апогея — это был «русский фактор» наоборот. Но количество больших талантов, которые сверкали в НХЛ, но в какой-то момент сильно «обвалились», или смогли себя проявить лишь в Суперлиге/КХЛ, или вообще провалились во взрослом хоккее, исчисляется десятками.

Свитов, Чистов, Пережогин, Игорь Григоренко, Кайгородов, Кольцов, Жердев и многие другие. И даже лучшие из них — Ковальчук, Семин, Фролов — перебрались в КХЛ до достижения «овечкинских» 32 лет.

ЧТО В БУДУЩЕМ?

Даже если ни Тютин, ни Зарипов не подпишутся в НХЛ, то «лидерство» Овечкина может оборваться уже через сезон. Ковальчук уже подтвердил, что планирует вернуться в заокеанскую лигу в 2018-м, а он старше Овечкина на с два с половиной года — Илья родился в апреле 1983-го.