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28 августа 2017, 23:44 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Хоккеист Зарипов рассказал, что ему было дано разрешение выступать в НХЛ

ТАСС, 28 августа. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) разрешило российскому форварду Данису Зарипову, который дисквалифицирован за допинг на два года, выступать в турнире. Об этом говорится в заявлении Зарипова, текст которого приводит агент игрока Дэн Милстейн на своей странице в Twitter.

«Я с нетерпением жду продолжения своей карьеры в качестве профессионального хоккеиста в Северной Америке. Я очень благодарен руководству НХЛ за сегодняшнее решение, в результате которого мне была предоставлена такая возможность», — говорится в заявлении.
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