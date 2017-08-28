Хоккеист Зарипов рассказал, что ему было дано разрешение выступать в НХЛ

Ведущая заокеанская хоккейная лига официально объявила о том, что российский форвард Данис Зарипов, дисквалифицированный ИИХФ за применение допинга на два года, получил право подписывать контракты с клубами НХЛ. Напомним, что 36-летний россиянин не может выступать в КХЛ и на международных турнирах.