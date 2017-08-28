Хоккеист Зарипов рассказал, что ему было дано разрешение выступать в НХЛ
ТАСС, 28 августа. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) разрешило российскому форварду Данису Зарипову, который дисквалифицирован за допинг на два года, выступать в турнире. Об этом говорится в заявлении Зарипова, текст которого приводит агент игрока Дэн Милстейн на своей странице в Twitter.
«Я с нетерпением жду продолжения своей карьеры в качестве профессионального хоккеиста в Северной Америке. Я очень благодарен руководству НХЛ за сегодняшнее решение, в результате которого мне была предоставлена такая возможность», — говорится в заявлении.
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