Разрешили! НХЛ спасет карьеру Зарипова

Михаил ЗИСЛИС

Именно твердая позиция НХЛ позволила Данису Зарипову спасти свою карьеру. Североамериканские партнеры вписались за нашего прославленного ветерана так резво, словно это именно он выиграл три золотые медали чемпионатов мира для сборной Канады и добавил к ним еще четыре Кубка Стэнли, а не приносил радость и титулы национальной команде России, «Ак Барсу» и «Магнитке». Теперь не остается сомнений в том, что российский нападающий в ближайшее время подпишет контракт с одним из заокеанских клубов.

Проступок со стороны Зарипова если и имел место, то был незначительным. Иначе представители НХЛ, наверняка уже ознакомившиеся со всеми деталями дела, не проявили по отношению к российскому ветерану такого милосердия. Лига ничего не теряет, не заиграет Зарипов — не велика потеря, получится у него что-то в условном «Вегасе» — жирный плюс к себе в репутацию. Ситуацию, к которой за океаном не имели ровным счетом никакого отношения, как оказалось, можно обернуть себе на пользу.

Итоги апелляции, поданной в CAS, станут известны позднее. Но в любом случае при всех стараниях КХЛ, продвинутых спортивных юристов и самого «Металлурга», Зарипову в лучшем случае светит сокращение дисквалификации. Согласился бы он ждать в свои 36 лет следующего сезона? Уверенности в этом совершенно нет. Вот и получается, что КХЛ потерпела репутационное поражение на ровном месте. Бесспорно, ситуация с поиском допинга в российском спорте в последние годы такова, что приходится бояться собственной тени, ожидая очередного «подарка» от ВАДА. Тогда как НХЛ плевала с высоты небоскреба Empire State Building на всех «борцов за чистоту спорта». Наверное, на данном этапе КХЛ не может себе позволить такого же радикального подхода.

Главная беда заключается в том, что она и не стремится к тому, чтобы стать полностью независимой и самостоятельной. Иначе даже проведение ближайшей Олимпиады можно было обратить себе на пользу, получив определенные преференции на будущее. В том числе, и в плане допинга. Ведь на 90 с лишними процентов сборные в Пхенчхане будут состоять из игроков, представляющих КХЛ. К сожалению, ничего об этом не слышно даже в кулуарах.

Возможно, автор этих строк заблуждается или старается выдать желаемое за действительное. Но как иначе реагировать на положение дел, при котором наши хоккейные власти ничем не могут помочь российской хоккейной легенде, любимцу чуть не всех болельщиков страны. А на помощь Зарипову приходит НХЛ?

Сам хоккеист от всей истории, кажется, не проиграл. На склоне карьеры попробовать себя рядом с лучшими хоккеистами мира — это отличный вызов! А если получится выбить очков 40−50, то все окажется еще круче, чем можно было представить. Вариант с НХЛ ничем не хуже, чем красивое завершение в «Ак Барсе», где Зарипов в свое время и вырос в звезду. В конце концов, в Казань при удачном раскладе он может вернуться следующим летом. Так что давайте просто порадуемся за отличного хоккеиста и просто хорошего человека.