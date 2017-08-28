«Филадельфия» выведет из обращения номер Линдроса

Церемония запланирована на 18 января и должна пройти перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто».

Напомним, что Линдрос выступал в составе «летчиков» с 1992 по 2001 год. За это время он провел 486 матчей и набрал 659 (290+369) очков. Отметим, что нападающий, игравший под 88-м номером, станет шестым хоккеистом «Филадельфии», свитер которого поднимут под своды арены.