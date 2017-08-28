Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30823870/
28 августа 2017, 21:59 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Филадельфия» выведет из обращения номер Линдроса

Руководство «Филадельфии» приняло решение вывести из обращения игровой номер нападающего Эрика Линдроса, информирует пресс-служба «Флайерз».

Церемония запланирована на 18 января и должна пройти перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто».

Напомним, что Линдрос выступал в составе «летчиков» с 1992 по 2001 год. За это время он провел 486 матчей и набрал 659 (290+369) очков. Отметим, что нападающий, игравший под 88-м номером, станет шестым хоккеистом «Филадельфии», свитер которого поднимут под своды арены.

Филадельфия Флайерз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
22 августа

Ситуация в "Барселоне" выходит из-под контроля

Английские клубы просматривают игрока ЦСКА

Московский клуб хочет арендовать форварда "Зенита"