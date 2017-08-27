Агент Ягра: Я день и ночь работаю над контрактом Ягра и что-нибудь найду

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«Я день и ночь работаю над контрактом Ягра и что-нибудь найду», — приводятся слова Свободы на официальном сайте НХЛ.



Ранее в СМИ появилась информация, что «Калгари Флэймз» предложил чешскому форварду однолетний контракт на $ 3,7 млн. В прошедшем сезоне 45-летний Ягр, который является вторым бомбардиром в истории НХЛ, выступал за «Флориду Пантерз», провёл 82 матча и набрал 46 (16+30) баллов за результативность.