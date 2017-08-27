СМИ: Клубы НХЛ «Вегас» и «Рейнджерс» заинтересованы в дисквалифицированном Зарипове
ТАСС, 27 августа. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» заинтересованы в российском форварде Данисе Зарипове, который дисквалифицирован за допинг на два года. Об этом сообщает портал Sportsnet.
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова в связи с положительным результатом его
По информации портала, указанные клубы заинтересованы в 36-летнем хоккеисте, который расторг контракт с казанским «Ак Барсом» после дисквалификации за допинг. Сообщается, что руководство команд выражает надежду на то, что форварду позволят играть в НХЛ.
Зарипов завоевывал золото чемпионатов мира в 2008, 2009 и 2014 годах. Последние четыре сезона он провел в магнитогорском «Металлурге», дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016), а в этом году стал финалистом
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Исключение составляет Северная Америка, где форвард теоретически может выступать в НХЛ, которая не подчиняется решениям Всемирного антидопингового агентства по дисквалификациям игроков. Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рекомендовал клубам лиги не заключать контракт с россиянином.
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