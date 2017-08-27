СМИ: клубы НХЛ "Вегас" и "Рейнджерс" заинтересованы в дисквалифицированном Зарипове

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова в связи с положительным результатом его допинг-пробы, взятой во время чемпионата лиги сезона-2016/17. Российский форвард уже провел консультации с КХЛ по обжалованию срока дисквалификации.

По информации портала, указанные клубы заинтересованы в 36-летнем хоккеисте, который расторг контракт с казанским «Ак Барсом» после дисквалификации за допинг. Сообщается, что руководство команд выражает надежду на то, что форварду позволят играть в НХЛ.

Зарипов завоевывал золото чемпионатов мира в 2008, 2009 и 2014 годах. Последние четыре сезона он провел в магнитогорском «Металлурге», дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016), а в этом году стал финалистом плей-офф КХЛ. В составе «Ак Барса» Зарипов становился чемпионом России 2006 года и обладателем Кубка Гагарина 2009 и 2010 годов. Форвард в нынешнее межсезонье перешел в «Ак Барс» из магнитогорского «Металлурга», но позднее казанский клуб сообщил, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В допинг-пробе игрока было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b). Согласно условиям дисквалификации, Зарипов не может выступать на турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), а также на территории стран, являющихся членами IIHF.

Исключение составляет Северная Америка, где форвард теоретически может выступать в НХЛ, которая не подчиняется решениям Всемирного антидопингового агентства по дисквалификациям игроков. Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рекомендовал клубам лиги не заключать контракт с россиянином.