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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30808466/
27 августа 2017, 10:43 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

СМИ: Клубы НХЛ «Вегас» и «Рейнджерс» заинтересованы в дисквалифицированном Зарипове

ТАСС, 27 августа. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» заинтересованы в российском форварде Данисе Зарипове, который дисквалифицирован за допинг на два года. Об этом сообщает портал Sportsnet.

<em>ТАСС 27 августа. </em>Клубы Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) Вегас <span class=error>Голден</span> <span class=error>Найтс</span> и Нью-Йорк Рейнджерс заинтересованы в российском форварде <span class=error>Данисе</span> <span class=error>Зарипове</span> который дисквалифицирован за допинг на два года. Об этом сообщает портал Sportsnet. Увеличить
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова в связи с положительным результатом его допинг-пробы, взятой во время чемпионата лиги сезона-2016/17. Российский форвард уже провел консультации с КХЛ по обжалованию срока дисквалификации.

По информации портала, указанные клубы заинтересованы в 36-летнем хоккеисте, который расторг контракт с казанским «Ак Барсом» после дисквалификации за допинг. Сообщается, что руководство команд выражает надежду на то, что форварду позволят играть в НХЛ.

Зарипов завоевывал золото чемпионатов мира в 2008, 2009 и 2014 годах. Последние четыре сезона он провел в магнитогорском «Металлурге», дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016), а в этом году стал финалистом плей-офф КХЛ. В составе «Ак Барса» Зарипов становился чемпионом России 2006 года и обладателем Кубка Гагарина 2009 и 2010 годов. Форвард в нынешнее межсезонье перешел в «Ак Барс» из магнитогорского «Металлурга», но позднее казанский клуб сообщил, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В допинг-пробе игрока было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b). Согласно условиям дисквалификации, Зарипов не может выступать на турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), а также на территории стран, являющихся членами IIHF.

Исключение составляет Северная Америка, где форвард теоретически может выступать в НХЛ, которая не подчиняется решениям Всемирного антидопингового агентства по дисквалификациям игроков. Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рекомендовал клубам лиги не заключать контракт с россиянином.

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