Уволить без выходного пособия. Худшие контракты в НХЛ. Восток
Ковальчук и Сёмин (пока/уже) не играют в НХЛ, но доставляют неудобства своим бывшим клубам.
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Нет ничего сладостнее для человека, чем обсуждение ошибок, которые совершил
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — н. Райан Кэллахэн
Оставшийся контракт: 3 сезона, $ 5,8 млн в год
32-летний форвард считается одним из неформальных лидеров в команде, и до прихода в стан «молний» Криса Куница и Дэна Жирарди был самым возрастным хоккеистом южан. Однако лидерские качества и умение наладить атмосферу в раздевалке — это совсем не то, за что дают щедрые контракты. 18 сыгранных матчей, 4 очка и долгое восстановление после травмы — таков вклад Кэллахэна в результаты «Тампы» в прошлом сезоне. Обменять хоккеиста без его желания невозможно
«Монреаль Канадиенс» — з. Карл Алзнер
Оставшийся контракт: 5 сезонов, $ 4,62 млн в год.
Оборона «Монреаля» в нынешнее межсезонье подверглась серьёзным переменам: из команды ушли Натан Больё, Алексей Емелин и Андрей Марков, а чуть раньше стан «Канадиенс» покинули Никита Нестеров и Михаил Сергачёв. Генменеджеру «канадцев» Марку Бержевену пришлось комплектовать защитную линию из тех, кто был доступен на рынке, и выбор в пользу Алзнера трудно называть удачным. 28-летний защитник не обладает талантом набирать очки (13 баллов в минувшем регулярном чемпионате, 0 очков в плей-офф), а солидный контракт для чистого разрушителя — это откровенный перебор. Пресловутый запрет на обмен ещё больше сковывает Бержевена, который испытывает серьёзное давление, не добившись хороших результатов.
«Бостон Брюинз» — н. Дэвид Бэйкс
Оставшийся контракт: 4 сезона, $ 6 млн в год
Мощный силовой нападающий был бы «мишкам» весьма кстати, если бы он был молод и быстр. Увы, про 33-летнего Бэйкса этого сказать никак нельзя, и с каждым годом контракт форварда будет выглядеть всё большей обузой для команды. Впрочем, в
«Флорида Пантерз» — в. Роберто Луонго
Оставшийся контракт: 5 сезонов, $ 4,53 млн в год
Луонго уже 38 лет, и хотя он продолжает оставаться первым номером «пантер», его уже давно перестали причислять к лидерам вратарского цеха. Чем старше он становится, тем чаще случаются проблемы со здоровьем: последний раз он выходил на лёд 2 марта, после чего начал долгое лечение застарелой травмы тазобедренного сустава. Выдерживать нагрузку в 60 матчей за сезон он больше не в состоянии, и во что превратится Луонго к 43 годам, когда закончится действующий контракт, не сможет предсказать никто.
«Баффало Сэйбрз» — з. Зак Богосян
Оставшийся контракт: 3 сезона, $ 5,14 млн в год
«Клинки» взяли Богосяна спустя полтора сезона после того, как он подписал крупный семилетний договор с «Виннипегом». Статистика защитника плоха: за шесть последних сезонов он лишь раз преодолел отметку в 20 очков, а
«Торонто Мэйпл Лифс» — н. Натан Хортон
Оставшийся контракт: 3 сезона, $ 5,3 млн в год
Хортон не выходил на лёд с сезона-2013/14
«Оттава Сенаторз» — з. Дион Фанёф
Оставшийся контракт: 4 сезона, $ 7 млн в год
Фанёфу повезло оказаться в «Торонто» в период безвременья, когда «Кленовые листья» вели бездумную кадровую политику, — именно с «Мэйпл Лифс» был подписан его нынешний договор. Для защитника-«кувалды» контракт в $ 7 млн за сезон выглядит чрезвычайно завышенным, а наличие запрета на обмен вынуждает руководство «Сенаторз» регулярно устраивать «танцы с бубном». В прошлом сезоне Фанёф не захотел отказаться от права вето и остался в «Оттаве», несмотря на просьбы начальства.
«Детройт Ред Уингз» — н. Джастин Абделкейдер
Оставшийся контракт: 6 сезонов, $ 4,2 млн в год
30-летний нападающий стал одним из главных разочарований болельщиков «Детройта», которые
«Коламбус Блю Джекетс» — н. Брэндон Дубински
Оставшийся контракт: 4 сезона, $ 5,85 млн в год
Дела Дубински движутся по нисходящей: 31-летний форвард в прошлом регулярном чемпионате забил только 12 голов и набрал 41 очко. Этого мало для человека с зарплатой настоящей звезды, и за последние шесть лет он не превзошёл отметку в 17 заброшенных шайб. Если Панарин и Бобровский — хоккеисты с отменным послужным списком, то о Дубински, который идёт третьим в клубе по высоте оклада, этого не скажешь.
«Филадельфия Флайерз» — з. Эндрю Макдональд
Оставшийся контракт: 3 сезона, $ 5 млн в год
Ситуация с Макдональдом очень проста: он великолепно играет в отборе, незаменим при обороне собственных ворот, но для 5-миллионного защитника этого слишком мало. Два гола за регулярный чемпионат и показатель Corsi for, равный 48%, говорят об огромной переплате со стороны «лётчиков».
«Нью-Йорк Рейнджерс» — з. Марк Стаал
Оставшийся контракт: 4 сезона, $ 5,7 млн в год
Совсем недавно «синерубашечники» выбросили из платёжки Дэна Жирарди, и, возможно, то же самое вскоре предстоит пережить Стаалу. Статистика в прошлом сезоне у Марка неважная: 10 очков в «регулярке» и ноль — в 12 матчах
«Нью-Йорк Айлендерс» — н. Кэл Клаттербак
Оставшийся контракт: 5 сезонов, $ 3,5 млн в год
Клаттербака иногда называют «лучшим форвардом четвёртого звена» в современном хоккее. Если это комплимент, то весьма двусмысленный, поскольку
«Питтсбург Пингвинз» — н. Карл Хагелин
Оставшийся контракт: 2 сезона, $ 4 млн в год
Один из секретов успеха «пингвинов» заключается в том, что ужасных контрактов, которые бы тяготили команду и мешали вести разумную кадровую политику, у «Питтсбурга» нет. Относительно неважным соглашением можно назвать лишь договор быстроногого «двустороннего» форварда Хагелина, который за свои деньги набирает слишком мало очков в регулярном чемпионате (22 балла в прошлой «регулярке», но 16 очков в
«Вашингтон Кэпиталз» — з. Брукс Орпик
Оставшийся контракт: 2 сезона, $ 5,5 млн в год
Несколько лет назад «Вашингтон» предпринимал попытки «стать как «Питтсбург», но это привело к очень спорным решениям пригласить на большие контракты бывших защитников «Пингвинз» Мэтта Нисканена и Брукса Орпика. С Нисканеном особых проблем не было, поскольку он играет результативно и обладает неплохим «плюс-минусом». А вот «молотобоец» Орпик очков набирает негусто, славится медленным катанием и частыми ошибками при владении шайбой. В 36 года уже нет надежд, что эти недостатки
«Нью-Джерси Дэвилз» — н. Илья Ковальчук
Оставшийся контракт: 8 сезонов, $ 250 тыс в год
Контракты в НХЛ — это словно мёд в знаменитом горшочке Винни-Пуха: игрока уже давно нет, а его договор может ещё долго сохранять «послевкусие». Знаменитый Лу Ламорелло зря бился с лигой за новый контракт с Ковальчуком, который отыграл за «Дэвилз» лишь три сезона из положенных 15. В ведомости «Дэвилз» ещё долгих восемь лет будут учитываться по 250 тыс. долларов, оставшихся «в наследство» от Ильи, права на которого нынешний босс Рэй Шеро так и не смог обменять. Через год россиянин наверняка вернётся за океан, но «дьяволы» не получат от этого ни малейших дивидендов. Конечно, 250 тыс. — это не так много, но осадочек остался горький.
«Каролина Харрикейнз» — н. Александр Сёмин
Оставшийся контракт: 4 сезона, $ 2,33 млн в год
В 2013 году Сёмин подписал с «Каролиной» пятилетний договор на $ 35 млн, но уже через сезон у него последовал резкий спад продуктивности. 19 очков в 57 матчах — это совсем не те показатели, на которые рассчитывали «ураганы», решившиеся на непростой выкуп контракта. Последовавшая краткая командировка в «Монреаль» также не увенчалась успехом, и в стане «Харрикейнз» ещё долго будут вспоминать «русскую загадку», которая обошлась команде достаточно дорого.
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