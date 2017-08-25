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25 августа 2017, 19:43 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Нью-Джерси» заключил контракт с нападающим Стэффордом на один год и $ 800 тыс

«Нью-Джерси Дэвилз» заключил контракт с нападающим Дрю Стэффордом, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение рассчитано на один год с зарплатой $ 800 тыс.

31-летний Стэффорд в прошедшем сезоне выступал за «Виннипег Джетс» и «Бостон Брюинз», в 58 матчах реуглярного чемпионата он забросил восемь шайб и сделал 13 передач при показателе полезности «+6». В шести матчах плей-офф Стэффорд отметился двумя голами. Всего в НХЛ форвард принял участие в 725 встречах и набрал 400 (183+217) баллов за результативность.

Нью-Джерси Дэвилз
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