«Нью-Джерси» заключил контракт с нападающим Стэффордом на один год и $ 800 тыс
«Нью-Джерси Дэвилз» заключил контракт с нападающим Дрю Стэффордом, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение рассчитано на один год с зарплатой $ 800 тыс.
31-летний Стэффорд в прошедшем сезоне выступал за «Виннипег Джетс» и «Бостон Брюинз», в 58 матчах реуглярного чемпионата он забросил восемь шайб и сделал 13 передач при показателе полезности «+6». В шести матчах
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter