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23 августа 2017, 14:50 | Хоккей: НХЛ | Lenta.Ru

Клуб НХЛ предложил 45-летнему Ягру годовой контракт на 3,7 миллиона долларов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс» предложил контракт чешскому нападающему Яромиру Ягру. Об этом сообщает Sport.cz.

Клуб Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) Калгари <span class=error>Флеймс</span> предложил контракт чешскому нападающему <span class=error>Яромиру</span> <span class=error>Ягру</span>. Об этом сообщает Sport.cz. Увеличить
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По условиям соглашения, которое будет действовать один год, 45-летний спортсмен заработает 3,7 миллиона долларов.

В приглашении форварда заинтересован лично главный тренер «Флеймс» Глен Гулуцан, знакомый с Ягром по совместной работе в «Даллас Старс» (сезон-2012/13).

В прошлом сезоне чешский нападающий выступал в НХЛ за клуб «Флорида Пантерс». Форвард провел все 82 игры в регулярном чемпионате, в которых набрал 46 очков по системе «гол плюс пас» (16 шайб и 30 передач).

Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году в составе чешского «Кладно». В последующие годы выступал в нескольких клубах НХЛ, итальянском «Больцано» и омском «Авангарде». В составе «Питтсбург Пингвинс» дважды завоевывал Кубок Стэнли (1991, 1992). Вместе с национальной сборной форвард выигрывал золото Олимпиады в Нагано в 1998 году, дважды становился чемпионом мира (2005, 2010).

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