Евгений Малкин: Кросби думает о хоккее с утра до вечера. Я другой

«Одно лето тренировался с Ротенбергом»

— Не вы Роману Ротенбергу уроки хоккея давали?- в первую очередь журналистов интересовала традиционно высокая результативность вице-президента СКА и ФХР в благотворительном матче «От чистого сердца».

— Интересный вопрос, — усмехнулся Малкин. — Нет, Роман Борисович сам играл в хоккей и тренируется. Я с ним одно лето даже тренировался на земле, поэтому он всегда в хорошей форме. Часто приходит на лед, играет, бегает.

— Ваше мнение об акции.

— Супер, что эта акция не останавливается, что ребята находят время поучаствовать, большое спасибо им за это. Все-таки лето, многие заняты, с семьями. И здорово, что в разных городах проходит — и в Магнитогорске было, и в Казани, и в Петербурге, и в Москве. Надеюсь, это будет продолжаться. Здоров, что заполнился стадион, болельщики пришли поддерживать. Мы все знаем, как Петербург любит хоккей, спорт в целом.

— Вас признали лучшим хоккеистом России. Насколько для вас это важно и можно ли это сравнить с Кубком Стэнли?

— С Кубком все-таки нет, но всегда приятно, когда твой труд оценивается. Любая маленькая победа — все равно победа. Любая победа дает стимул дальше тренироваться и работать. У нас много хороших и талантливых хоккеистов, обогнать их вдвойне приятно. Мозякин провел великолепный сезон. Я не знаю, как оценивали. Может, мне дали первое место, потому что «Питтсбург» два года подряд выиграл Кубок Стэнли.

«Молодежь “Питтсбурга” прибавляет с каждым годом»

— Мэтт Каллен ушел из «Питтсбурга» в «Миннесоту». Говорят, он играл большую роль в раздевалке.

— Этот человек лет 20 играет в НХЛ, он в раздевалке брал слово и молодежи помогал. Тяжело, конечно, расставаться с игроками. В этом году мы потеряли Флери, Куница, Каллена. Наверное, Мэтт с трудом принимал такое решение. Он родом из Миннесоты и вернулся домой. У него великолепная семья, четверо детей. Мы, все спортсмены, знаем, что рано или поздно тебя либо кого-то из твоих друзей обменяют. Это бизнес. Здесь надо двигаться дальше. Все равно будем пересекаться и общаться.

— Насколько потери «Питтсбурга» осложняют команде борьбу за Кубок Стэнли?

— Время покажет, сейчас тяжело о чем-то рассуждать или загадывать. Сезон все расставит на свои места. Все знают о потолке зарплат. Всех игроков команда не в состоянии подписать, не хватает денег, а генеральный менеджер и тренерский штаб принимают сложные решения. Нам, хоккеистам, только остается выходить играть. У нас много молодежи, которая с каждым годом прибавляет, и в этом году ребята показали высокий уровень. Легко не будет, надо выходить и доказывать, какой бы состав у тебя не был. У нас костяк команды сохранился. Будем выходить и доказывать.