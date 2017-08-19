Евгений Малкин: Кросби думает о хоккее с утра до вечера. Я другой
Форвард «Питтсбурга» оценил перемены в команде и поразмышлял, насколько они осложнили борьбу за третью победу подряд в Кубке Стэнли.
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«Одно лето тренировался с Ротенбергом»
— Не вы Роману Ротенбергу уроки хоккея давали?- в первую очередь журналистов интересовала традиционно высокая результативность
— Интересный вопрос, — усмехнулся Малкин. — Нет, Роман Борисович сам играл в хоккей и тренируется. Я с ним одно лето даже тренировался на земле, поэтому он всегда в хорошей форме. Часто приходит на лед, играет, бегает.
— Ваше мнение об акции.
— Супер, что эта акция не останавливается, что ребята находят время поучаствовать, большое спасибо им за это.
— Вас признали лучшим хоккеистом России. Насколько для вас это важно и можно ли это сравнить с Кубком Стэнли?
— С Кубком
«Молодежь “Питтсбурга” прибавляет с каждым годом»
— Мэтт Каллен ушел из «Питтсбурга» в «Миннесоту». Говорят, он играл большую роль в раздевалке.
— Этот человек лет 20 играет в НХЛ, он в раздевалке брал слово и молодежи помогал. Тяжело, конечно, расставаться с игроками. В этом году мы потеряли Флери, Куница, Каллена. Наверное, Мэтт с трудом принимал такое решение. Он родом из Миннесоты и вернулся домой. У него великолепная семья, четверо детей. Мы, все спортсмены, знаем, что рано или поздно тебя либо
— Насколько потери «Питтсбурга» осложняют команде борьбу за Кубок Стэнли?
— Время покажет, сейчас тяжело о
— Максим Тальбо говорил, что вы талантливее Кросби, но Сидни больше работает над собой.
— Я работаю, как считаю нужным. Кросби — из тех игроков, которые делают такой объем работы не только на льду, но и на земле. Он трудоголик, который с утра до вечера думает о хоккее. Соглашусь, что я другого плана. Не знаю, насколько много Кросби тренируется летом, мы с ним не работали. Но то, что он любит и обожает хоккей, полностью погружен в этот вид спорта — несомненно. У него очень много таланта. Сидни — талантливый пацан, который доказывает из года в год, без таланта он бы не играл на таком уровне. Каждый тренируется и чувствует свое тело
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