Евгений Малкин: Сделаю всё для поездки на Олимпиаду-2018
Форвард сборной России и «Питтсбурга» — о возможных попытках игроков НХЛ получить допуск на Игры в Пхенчхане,
допинг-скандале с Данисом Зариповым и вероятности возвращения на родину.
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В минувшем сезоне звезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгений Малкин выиграл второй подряд и третий в своей карьере Кубок Стэнли. А в августе 2017-го он стал обладателем традиционного приза газеты «Советский спорт» «Харламов Трофи», вручаемого лучшему российскому хоккеисту сезона по версии издания. После церемонии форвард сборной России и «Питтсбург Пингвинз» рассказал «Известиям» о своих шансах поехать на Олимпиаду в Пхенчхане вопреки запрету НХЛ, переговорах лидера команды Сидни Кросби с главой лиги Гарри Бэтменом и предстоящей работе с Сергеем Гончаром, недавно ставшим ассистентом главного тренера «пингвинов».
— Вы говорили, что поедете на Олимпиаду, если вас отпустит владелец «Питтсбурга» Марио Лемье. Когда можно ожидать его решения?
— Сейчас я на каникулах и нахожусь в России. Ближе к сезону, когда в Америке начнут работать тренировочные лагеря, вернусь туда — будут встречи с людьми, появится больше конкретики. Постараюсь поговорить с Марио Лемье, хоккеистами «Питтсбурга». У нас есть Сидни Кросби и несколько шведов с финнами, которые тоже имели хорошие шансы оказаться в Пхенчхане, если бы не решение НХЛ. Надо узнать их мнение о ситуации, собрать больше информации о взглядах на нее игроков, тренеров, владельцев клуба. Не хочу бросаться громкими словами. Я уже говорил, что приложу все усилия, чтобы поехать на Олимпиаду. Но если будет риск пожизненной дисквалификации или аннулирования контракта — буду думать. Надо смотреть, как поведет себя лига, а пока делать
— Многие считают, что всё будет зависеть от Кросби и его мнение станет решающим…
— Ни для кого не секрет, что Кросби — лицо НХЛ. Думаю, к нему многие прислушиваются: и владельцы клубов, и Гарри Бэтмен. Полагаю, что мнение Сида уважают в лиге, и я надеюсь, что он сам горит желанием поехать на Олимпиаду, чтобы побороться за третье подряд золото для сборной Канады. Но сначала я хочу приехать в «Питтсбург», поговорить с ним и остальными ребятами.
— В 2020 году истекает срок коллективного соглашения между НХЛ и Ассоциацией игроков лиги. Ситуация с Олимпиадой может повлиять на вероятность нового локаута?
— Переговоры хоккеистов и НХЛ по поводу нового коллективного соглашения неизбежны. Будет много споров и нюансов, но насколько затянется этот процесс, судить тяжело. Время покажет.
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— На самом деле мы с Геннадием Ивановичем в последнее время не так много общались. И разговаривали в основном не о хоккее — только поздравили друг друга с победами. У «Магнитки» хорошая команда, и если вы думаете, что они непременно ждут меня на следующий сезон к себе, то это не так. Конечно, если будет локаут, я всегда рад приехать в родную команду, как это было в 2012-м. Но впереди еще два года, и за это время может многое поменяться. Может быть, я вернусь в Россию еще раньше. Никогда так далеко не загадываю — всегда стараюсь жить следующим сезоном.
— Вы уже знаете, как изменится формат вашей работы с Сергеем Гончаром после его повышения до ассистента главного тренера «Питтсбурга»?
— Конечно, мы с ним обсуждали этот вопрос. Я сказал ему, что хочу больше игрового времени, надеюсь на его сотрудничество со мной — долгое, крепкое и с любовью (улыбается). На самом деле, мы должны понять: дружба дружбой, а работа работой. На работе не должно быть
— Лемье и главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан советовались с вами, Кросби и другими лидерами «пингвинов» по поводу назначения Гончара?
— Здесь даже не надо было с нами советоваться, поскольку Сергея Гончара в клубе знают уже давно и уважительно отзываются о нем еще со времен его выступлений в НХЛ. При его назначении двух мнений быть не могло — он отработал в штабе два последних сезона, и оба раза мы выиграли Кубок Стэнли. Гончар показал себя как настоящий профессионал, хотел продолжить работать в клубе, и, когда наметились перестановки в тренерском штабе, все были только за него.
— Сейчас активно развивается допинговый скандал с Данисом Зариповым — недавно с ним разорвал контракт «Ак Барс». Каковы его шансы оказаться в НХЛ?
— Думаю, один из лучших игроков КХЛ сможет заиграть и в НХЛ. Мы все видели прошлый сезон Даниса. Он стал лучшим бомбардиром
— Правильно ли, что КХЛ позволяет внешним контролерам дисквалифицировать на два года свою звезду, что сказывается на имидже и лиги, и «Ак Барса»? Например, НХЛ защитили от WADA Никласа Бэкстрёма. Можно было аналогичным образом спасти Зарипова?
— Думаю, да. НХЛ на данный момент имеет больше влияния в мире. Мне бы хотелось, чтобы КХЛ приложила больше усилий по защите Зарипова и ситуация разрешилась благополучно для всех. Я всегда на стороне спортсмена. Мне тяжело поверить, что Данис принимал допинг. Это очень похоже на ситуацию с мельдонием, который не является стероидом, стимулирующим работу мышц. Эти мелочи,
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