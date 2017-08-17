Евгений Малкин: «Сделаю всё для поездки на Олимпиаду-2018»

В минувшем сезоне звезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгений Малкин выиграл второй подряд и третий в своей карьере Кубок Стэнли. А в августе 2017-го он стал обладателем традиционного приза газеты «Советский спорт» «Харламов Трофи», вручаемого лучшему российскому хоккеисту сезона по версии издания. После церемонии форвард сборной России и «Питтсбург Пингвинз» рассказал «Известиям» о своих шансах поехать на Олимпиаду в Пхенчхане вопреки запрету НХЛ, переговорах лидера команды Сидни Кросби с главой лиги Гарри Бэтменом и предстоящей работе с Сергеем Гончаром, недавно ставшим ассистентом главного тренера «пингвинов».

— Вы говорили, что поедете на Олимпиаду, если вас отпустит владелец «Питтсбурга» Марио Лемье. Когда можно ожидать его решения?

— Сейчас я на каникулах и нахожусь в России. Ближе к сезону, когда в Америке начнут работать тренировочные лагеря, вернусь туда — будут встречи с людьми, появится больше конкретики. Постараюсь поговорить с Марио Лемье, хоккеистами «Питтсбурга». У нас есть Сидни Кросби и несколько шведов с финнами, которые тоже имели хорошие шансы оказаться в Пхенчхане, если бы не решение НХЛ. Надо узнать их мнение о ситуации, собрать больше информации о взглядах на нее игроков, тренеров, владельцев клуба. Не хочу бросаться громкими словами. Я уже говорил, что приложу все усилия, чтобы поехать на Олимпиаду. Но если будет риск пожизненной дисквалификации или аннулирования контракта — буду думать. Надо смотреть, как поведет себя лига, а пока делать какие-либо заявления мне не хочется.

— Многие считают, что всё будет зависеть от Кросби и его мнение станет решающим…

— Ни для кого не секрет, что Кросби — лицо НХЛ. Думаю, к нему многие прислушиваются: и владельцы клубов, и Гарри Бэтмен. Полагаю, что мнение Сида уважают в лиге, и я надеюсь, что он сам горит желанием поехать на Олимпиаду, чтобы побороться за третье подряд золото для сборной Канады. Но сначала я хочу приехать в «Питтсбург», поговорить с ним и остальными ребятами.

— В 2020 году истекает срок коллективного соглашения между НХЛ и Ассоциацией игроков лиги. Ситуация с Олимпиадой может повлиять на вероятность нового локаута?

— Переговоры хоккеистов и НХЛ по поводу нового коллективного соглашения неизбежны. Будет много споров и нюансов, но насколько затянется этот процесс, судить тяжело. Время покажет. Какие-то прогнозы делать пока бессмысленно. Есть еще два года.

— Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин интересуется возможностью локаута и, соответственно, вашей игры во время него за «Магнитку»?

— На самом деле мы с Геннадием Ивановичем в последнее время не так много общались. И разговаривали в основном не о хоккее — только поздравили друг друга с победами. У «Магнитки» хорошая команда, и если вы думаете, что они непременно ждут меня на следующий сезон к себе, то это не так. Конечно, если будет локаут, я всегда рад приехать в родную команду, как это было в 2012-м. Но впереди еще два года, и за это время может многое поменяться. Может быть, я вернусь в Россию еще раньше. Никогда так далеко не загадываю — всегда стараюсь жить следующим сезоном.

Цитата Евгений Малкин Жизнь такая штука, что сегодня ты лучший игрок, завтра — худший. Сегодня ты в Америке, завтра — в России. Здесь надо каждый день доказывать свой уровень. Я буду стараться делать это. В ближайшие пять лет не хочу возвращаться, намерен отработать контракт в «Питтсбурге», но, может быть, клуб будет недоволен моей игрой и захочет разорвать соглашение. Всё может случиться, но у меня есть цель и я буду ее добиваться.

— Вы уже знаете, как изменится формат вашей работы с Сергеем Гончаром после его повышения до ассистента главного тренера «Питтсбурга»?

— Конечно, мы с ним обсуждали этот вопрос. Я сказал ему, что хочу больше игрового времени, надеюсь на его сотрудничество со мной — долгое, крепкое и с любовью (улыбается). На самом деле, мы должны понять: дружба дружбой, а работа работой. На работе не должно быть какой-то фамильярности. Я должен оставаться профессиональным спортсменом, а он — профессиональным тренером. Объединив усилия, мы принесем пользу команде. Прекрасно понимаю, что мы можем посмеяться и поболтать вне площадки, но, выходя на лед, должны об этом забыть.

— Лемье и главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан советовались с вами, Кросби и другими лидерами «пингвинов» по поводу назначения Гончара?

— Здесь даже не надо было с нами советоваться, поскольку Сергея Гончара в клубе знают уже давно и уважительно отзываются о нем еще со времен его выступлений в НХЛ. При его назначении двух мнений быть не могло — он отработал в штабе два последних сезона, и оба раза мы выиграли Кубок Стэнли. Гончар показал себя как настоящий профессионал, хотел продолжить работать в клубе, и, когда наметились перестановки в тренерском штабе, все были только за него.

— Сейчас активно развивается допинговый скандал с Данисом Зариповым — недавно с ним разорвал контракт «Ак Барс». Каковы его шансы оказаться в НХЛ?

— Думаю, один из лучших игроков КХЛ сможет заиграть и в НХЛ. Мы все видели прошлый сезон Даниса. Он стал лучшим бомбардиром плей-офф. Это забивной форвард, который очень любит хоккей, отлично читает игру. Это хоккеист, способный заиграть в любой команде — Зарипов доказал это победами в «Ак Барсе», «Магнитке» и сборной России. Главное, чтобы было желание. Недавно мы виделись за ужином, но я не стал расспрашивать. Насколько понимаю, он ожидает решения НХЛ о допуске к выступлениям в лиге. Окончательно оно будет приниматься на уровне Гарри Бэтмена. И трудно прогнозировать, разрешат ли ему выступать.

— Правильно ли, что КХЛ позволяет внешним контролерам дисквалифицировать на два года свою звезду, что сказывается на имидже и лиги, и «Ак Барса»? Например, НХЛ защитили от WADA Никласа Бэкстрёма. Можно было аналогичным образом спасти Зарипова?