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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30706063/
16 августа 2017, 21:48 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Эдмонтон» подписал контракт с форвардом Драйзайтлем на сумму $68 млн

ТАСС, 16 августа. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон» подписал новый контракт с немецким нападающим Леоном Драйзайтлем. Об этом сообщает пресс- служба канадской команды.

Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на восемь лет с зарплатой в $8,5 млн за сезон.

В сезоне-2016/17 Драйзайтль набрал 77 очков (29 шайб и 48 передач) в 82 играх регулярного чемпионата и 16 очков (6+10) в 13 матчах Кубка Стэнли.

Всего в НХЛ в его 137 очков (50+87) в 191 встрече.

Эдмонтон Ойлерз
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