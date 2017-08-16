ЦСКА объявил о переходе хоккеиста Марченко

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Марченко является воспитанником ЦСКА, до 2012 года защитник выступал за молодежную команду клуба «Красная армия», в составе которой стал обладателем Кубка Харламова в 2011 году. Марченко был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ под 205 общим номером и в 2013 году подписал с клубом трехлетний контракт новичка. В феврале 2017 года «Детройт» выставил россиянина на драфт отказов, откуда его забрал «Торонто». Всего за «Детройт» Марченко провел 120 матчей, в которых забросил три шайбы и сделал 16 результативных передач при показателе полезности «+4».

В понедельник «Торонто» выставил Марченко на драфт отказов. Защитник является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года.