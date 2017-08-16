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16 августа 2017, 16:55 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

ЦСКА объявил о переходе хоккеиста Марченко

ТАСС, 16 августа. Московский хоккейный клуб ЦСКА объявил о переходе защитника Алексея Марченко. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 25-летним хоккеистом будет рассчитано на три года.

В прошлом сезоне защитник играл в <span class=error>НХЛ</span> за Детройт и Торонто Увеличить
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Марченко является воспитанником ЦСКА, до 2012 года защитник выступал за молодежную команду клуба «Красная армия», в составе которой стал обладателем Кубка Харламова в 2011 году. Марченко был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ под 205 общим номером и в 2013 году подписал с клубом трехлетний контракт новичка. В феврале 2017 года «Детройт» выставил россиянина на драфт отказов, откуда его забрал «Торонто». Всего за «Детройт» Марченко провел 120 матчей, в которых забросил три шайбы и сделал 16 результативных передач при показателе полезности «+4».

В понедельник «Торонто» выставил Марченко на драфт отказов. Защитник является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года.

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Источник: Марченко заключит контракт в КХЛ и сможет сыграть на Олимпиаде-2018

Источник: Марченко заключит контракт в КХЛ и сможет сыграть на Олимпиаде-2018

Обозреватель Sporting News Canada Майкл Оджелло сообщил о том, что защитник Алексей Марченко, которого «Торонто Мэйпл Лифс» выставил на драфт отказов, может заключить контракт в Континентальной хоккейной лиге.
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