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О 100 ОЧКАХ ЗА СЕЗОН

…А еще он установил у себя в гараже синтетический лед, чтобы тренироваться даже летом.

Когда я написал об этом в заметке, кто-то из болельщиков воскликнул: «Ого, какой же у Кучерова большой гараж!».

Я думал, о чем можно спросить этого 24-летнего парня с окладистой бородой и тяжелым взглядом, лучшего бомбардира НХЛ среди россиян в прошлом сезоне (40+45=85 очков). И решил — пусть с Никитой поговорят сами болельщики, которые готовы носить его на руках.

Бросаю клич в сообществе ВКонтакте «Хоккейная империя», собираю десятки вопросов. Шлю сообщение Никите из жаркого Сочи, из отеля в Розе Хутор. Парит даже ночью, окна нараспашку. А у него сейчас — день, Кучеров с июня живет в Тампе. И каждый день тренируется…

…Мы разговариваем до двух часов ночи, когда гаснут последние фонари, и вершины гор тают во мгле. Эй, кто там сказал, что Никита не любит давать интервью? Заберите свои слова назад! Я теперь не знаю собеседника лучше. И хочу, чтобы в следующем сезоне Кучеров набрал 100 очков. Это предсказал его друг Никита Нестеров. Верю, что так и будет.

О ЛЬДЕ В ГАРАЖЕ

— Так зачем нужен лед в гараже, Никита?

— Я недавно купил дом в Тампе. И решил постелить лед, поставить ворота. Летом есть время на то, чтобы отрабатывать бросок. Отношусь к занятиям серьезно. Тренируюсь как можно больше. Стараюсь улучшить технику.

— У вас и так прекрасный бросок. А что нужно подтянуть?

— Всего по чуть-чуть. Скорость, обводка, как уходить из углов от защитников и держать дистанцию.

Как надо брать на себя игру побольше. Вижу, так делают Малкин, Кросби, Кейн, даже Панарин и многие другие… Довелось выступать вместе с Артемием на чемпионате мира. Я всегда за ним наблюдал. Видно, что у него есть скорость, и он может брать игру на себя. Чувствую, и я на такое способен. Но пока делаю это меньше, чем Панарин. Сейчас нужно это подтягивать, в сезоне не успею над всем поработать.

— Какой у вас размер гаража?

— Небольшой. А синтетический лед — это ведь что? Пластик постелил на пол, и все.

— Вы отдыхали только две недели в межсезонье?

— Съездил в Москву к семье, друзьям. По традиции каждый год заезжаю к своему детскому тренеру Геннадию Геннадьевичу Курдину. Много разговариваем с ним и смеемся.

Также я побывал у бабушки в Майкопе, ее навестил. Не забыл о тетях. И начал тренироваться.

— Как в Майкопе болели за вас во время чемпионата мира?

— Все смотрели хоккей, наша большая семья. Переживали, поддерживали меня. Все были рады видеть, когда я приехал в гости после турнира.

— Вы родились в Майкопе. Когда оттуда уехали?

— Вообще там родились и папа с мамой. А когда мне исполнилось шесть месяцев, вся семья перебралась в Москву.

— Покупка дома — это замечательно. Чем вам нравится Тампа?

— Город не такой большой. Маленькое спокойное место. Всегда солнце и тепло. Мне там очень нравится.

О ТРОЙКЕ МЕЧТЫ

— У вас в июне прошла встреча с генменеджером «Тампы» Стивом Айзерманом по поводу того эпохального интервью. Как поговорили?

— Очень хорошо. Нет никаких претензий или разногласий. Ту апрельскую тему никто не затрагивал. Просто мы были рады друг друга видеть. Вообще у нас нормальные отношения, вы ничего такого не думайте.

— Назовите тройку своей мечты. Не обязательно из «Лайтнинг».

— Когда я пришел в «Тампу», моей мечтой было сыграть в одном звене с Мартеном Сан-Луи и Стивеном Стэмкосом. Но не удалось — сначала у Стэмкоса была травма, а когда он вышел, то Сан-Луи в тот день обменяли в «Рейнджерс».

— Еще у вас была замечательная тройка на чемпионате мира, с Артемием Панариным и Евгением Кузнецовым. Что запомнилось об этом турнире?

— Атмосфера в команде и уровень хоккея. Было очень приятно играть. Мы с «Тампой» не попали в плей-офф, и чемпионат мира стал как отдушина. Я не хотел заканчивать сезон так рано. В Кельн приехали моя мама и теща, жена. Был очень рад их видеть. Это большая радость, когда близкие болеют за тебя с трибуны, и ты можешь их обнять после матча.

Сборная у нас была дружная. Жаль, не получилось попасть в финал.

О КУМИРАХ ДЕТСТВА

— Что важнее — талант или труд?

— Талант очень важен. Без него тяжело пробиться, заиграть на высоком уровне. Но труд просто необходим. Без труда не вытянешь и рыбку из пруда, — Никита смеется из-за поговорки, которая всплыла в памяти.

— Был ли хоккеист, на которого вы равнялись в детстве?

— Тяжело сказать, потому что в 90-х не показывали много энхаэловского хоккея. Павел Буре был единственным, на кого я равнялся. Ну как? Не видел, как он играл, но много о нем слышал.

А еще у меня на стене были плакаты с «Русской пятеркой» из «Детройта». Ларионов, Федоров, Фетисов, Константинов, Козлов. На всех пятерых и равнялся.

Потом появился интернет, нарезки лучших голов. Я смотрел, учился. Был поражен, какое взаимопонимание в звене «Ред Уингз». Как они играли в пас и наслаждались тем, что делают. Я понял, что тоже хочу выходить на лед, получать такое же удовольствие от хоккея.

— Ваш тренер Курдин говорил: «Я научил Кучерова выживать. У него не самые большие габариты, надо быть ловким и вертким». И вот я читаю крик души болельщика: «Никита, подскажи! Мой сын не подходит в команду по росту, все хотят убрать его из состава. Как мальчику не опустить руки?».

— Понятное дело, что в детской секции я был всегда маленьким. Тренер Геннадий Геннадьевич Курдин часто со мной разговаривал, учил играть в умный хоккей — как делали в «Детройте», как было в СССР. Отдал шайбу, сразу открылся. Всегда в движении, никогда не останавливаешься. Если встал — все, тебя накрыли. Подкрикивал на меня, ругался даже: «Двигайся! Не опускай голову! Уходи от здоровяков!».

Посмотрите вокруг, сколько сейчас маленьких в НХЛ. И многие хорошо играют. Что, Патрик Кейн очень большого роста? А Джонни Гудро, Тайлер Джонсон?

— Когда вы выступали в «Белых медведях», никто не говорил вам, что пора заканчивать, из тебя ничего не выйдет?

— Мне лично — никто не говорил. Может, родителям пытались на мозги капать. А у меня был тренер Геннадий Курдин, и я слушал только его. Мнение остальных было по барабану. Я пытался не слышать и не замечать людей, кто желал мне плохого.

О КУБКЕ МИРА

— Расскажите историю своего номера 86

— Когда я пришел в ЦСКА, мне такой дали. Особо не выбирал. В детстве всегда выступал под номером 15. Ну, а в первой команде он был занят. И нельзя было, чтобы «Красная Армия» (МХЛ) совпадала по номерам с ЦСКА. Вот и дали мне 86, а я взял.

— Прошлый сезон вы начали рано из-за Кубка мира. Но сыграли феноменально, набрав 85 (40+45) очков. Значит, ранний старт пошел на пользу?

— Тяжело сказать. Вы же помните, что у меня до октября не было контракта. Пропустил тренировочный лагерь. Так что Кубок мира стал как тренинг-кемп. Очень хороший турнир, который взбодрил и помог быстрее вкатиться в сезон. Ты выходишь против лучших хоккеистов мира, находишься с самыми лучшими. Это громадный опыт.

— Почему вы с виду кажетесь таким суровым? Хотя видно, что Кучеров — общительный парень.

— Бывает, если плохая игра, или недоволен своим хоккеем. Не могу скрыть свои эмоции и натянуть эту улыбку. Если даже на тренировке что-то не получается, не умею ходить и радоваться. Я воспринимаю неудачи серьезно. Может, слишком много об этом думаю. Жду следующего дня, чтобы выйти на тренировку и исправиться.

Я воспринимаю все эти моменты серьезнее, чем другие. Поэтому, может, кажусь суровым. Хотя кто меня знает, друзья и знакомые — они скажут, что я люблю общаться, по жизни я веселый.

— Назовите своего любимого игрока на каждой из позиций.

— Пожалуйста. Вратарь — это Василевский. Пока о нем в НХЛ не так много говорят, но через пару лет Вася может стать лучшим голкипером мира.

Защитники — Витя Хедман и Эрик Карлссон, два шведа. Нападение — с собой возьму Стэмкоса и Малкина.

ОБ ОЛИМПИАДЕ

— Два раза вы играли против лучшего состава сборной Канады на Кубке мира — и два раза был шанс их зацепить. Чего не хватило? И как их вообще побеждать?

— Да их можно обыгрывать! Не скажу, что канадцы нас прям возили или перебегали. Просто нужно против них действовать грамотно, в первую очередь в защите. А в нападении мы, конечно, свое забьем.

— Вам будет интересна Олимпиада без хоккеистов НХЛ? Не поедете в Пхенчхан — станете смотреть Игры по телевизору?

— Да, буду болеть за наших. Если покажут в Америке в выходные — посмотрю матчи целиком. Или нарезку лучших моментов.

Надеюсь, в Корею отправится много моих друзей — Гусев, Нестеров, Григоренко, Яруллин… Да и если не поедут, все равно буду сильно переживать. Кто через пять лет вспомнит, что в Пхенчхан не приезжали хоккеисты НХЛ? А мои друзья стали олимпийскими чемпионами. Или даже просто взяли медаль. Это очень здорово!

«ЖДУ, КОГДА ВЫЙДЕТ ВЕСЬ СЕЗОН «ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ»

В конце интервью Никита Кучеров ответил на вопросы анкеты «Советского спорта».

— Какую музыку вы любите слушать?

— Все понемногу. Не люблю тяжелое — рок, «Металлику». Скорее выберу попсу, рэп, R’n"B.

— На какой концерт вы ходили в последние годы?

— Еще не был ни на каком. Время не нашел. А когда концерт поблизости, то не иду. Лучше отдохну или потренируюсь.

— Какой сериал выберете?

— Пока пропускаю седьмой сезон «Игры престолов» — жду, когда выйдут все серии. И тогда разом возьмусь. А сейчас смотрю «Во все тяжкие».

— Почему вы не очень активны в соцсетях?

— Почему? Я использую твиттер (@86Kucherov).

— Любимый курорт?

— Багамы, был там два раза.

— Любимое блюдо?

— Мясо по-французски, которое готовит бабушка.

— Какой ваш любимый цвет?

— Черный.

— Марка машины?

— «Мерседес».